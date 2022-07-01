19. Akdeniz Oyunları Milli halterci Ferdi Hardal, 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı. Milli halterci Ferdi Hardal, 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı. Cezayir'in Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda halter branşında müsabakalar yapıldı. Erkekler 61 kiloda podyuma çıkan Ferdi Hardal, silkmede 153 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu koparmada da 124 kiloluk kaldırışla altın madalyaya uzanmıştı. Mısırlı Ahmed Eltamadi 152 kiloyla ikinciliği, Tunuslu Amine Bouhijbha 150 kiloyla üçüncülüğü elde etti. AA / Yunus Kaymaz - Spor Akdeniz Oyunları Cezayir Spor Haberler

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