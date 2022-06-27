19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda güreşte 3 milli sporcu finale yükseldi. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda güreşte 3 milli sporcu finale yükseldi. Oran kentinde düzenlenen organizasyon grekoromen stil müsabakalarıyla başladı. Milli güreşçi Kerem Kamal 60 kiloda çeyrek finalde Haythem Mahmoud'u, yarı finalde de Ivan Lizatovic'i yenerek finale yükseldi. Kerem Kamal, Fransız rakibi Leo Tudezca ile karşılaşacak. Murat Fırat ise 67 kiloda çeyrek finalde Fransız Gagik Snjoyan, yarı finalde de İtalyan rakibi Ignazio Sanfilippo'yu mağlup ederek finale yükseldi. Murat Fırat, Cezayirli Ishak Ghaiou ile mücadele edecek. Osman Yıldırım 130 kiloda sırasıyla Yunan Nikolaos Ntounias, Mısırlı Abdellatif Mohamed ve Cezayirli Hichem Kouchit'i yenerek finale yükseldi. Osman Yıldırım, finalde Mısırlı Abdellatif Mohamed ile karşılaşacak. Ali Cengiz 87 kiloda Hırvat Vjekoslav Luburic'i yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Cezayirli Bachir Sid Azara'ya yenilen ve bronz madalya mücadelesi çıkmaya hak kazanan Ali Cengiz, Fransız Johnny Bur ile mücadele edecek. Ahmet Yılmaz ise 77 kiloda ilk turda Yunan Georgios Prevolarakis'e yenildi. Mücadeleler bugün yapılacak. AA / Muhammed Boztepe - Spor Akdeniz Oyunları Cezayir Spor Haberler

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