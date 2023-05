13. Kardelen Futbol Turnuvası depremde hayatını kaybeden Can Terler anısına düzenleniyor

Eğitim-Bir-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, Kardelen Futbol Turnuvası'nı 6 Şubat'ta yaşanan depremde eşi ve çocuklarıyla birlikte hayatını kaybeden İl Divan Üyesi Can Terler adına düzenlediklerini ifade ederek, "Vefanın sadece bir semt adı olmadığını herkese göstermek istiyoruz" dedi.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi'nin geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 13.'sünü düzenlediği Kardelen Futbol Turnuvası gerçekleştirilen törenin ardından başladı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adana'da eşi ve çocuklarıyla birlikte hayatını kaybeden Can Terler anısına düzenlenen turnuvanın açılış törenine Memur-Sen Adana İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, merhum Can Terler'in ailesi, şube yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Eğitim-Bir-Sen üyeleriyle turnuvaya katılan takım sporcuları ve aileleri iştirak etti.

Burada bir konuşma yapan Mehmet Sezer, "Bu turnuva nasıl ki birlik ve beraberliğimizi, dostluk ve kardeşliğimizi pekiştirecekse aynı zamanda vefa duygumuzu da zirveye çıkaracaktır. Şubat ayında yaşadığımız depremlerde 50 binden fazla canımızı yitirdik. Onlardan birisi de İl Divan üyemiz Can Terler'di. Eşi ve çocuklarıyla hayatını kaybeden Can kardeşimiz bu tür etkinliklerde her zaman en önde yer alır ve birçok açığımızı kapatacak işlere imza atardı. Tanıyan herkesin sevip, saydığı bir isimdi. Bizler de bir vefa nişanesi olarak 13. Kardelen Futbol Turnuvası'nı Can Terler anısına düzenlemek istedik. Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan'ın; 'Bütün giysileri yırtsak yeridir, yeter bize vefa elbiseleri' dediği gibi bizler de vefanın sadece bir semt adı olmadığını göstermek istedik. Başta Eğitim ve Sosyal İşler'den sorumlu Başkan Yardımcım ve il yönetimim olmak üzere emeği geçen herkese, özellikle bu açılış törenine katılarak bizleri onurlandıran Can Terler kardeşimin ailesine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mehmet Sezer'in ardından merhum Can Terler'in ablası da bir konuşma yaptı. Gözyaşlarını tutamayan ve güçlükle konuşabilen Dilek Terler, Mehmet Sezer'e ve Eğitim-Bir-Sen Adana Şube yönetimine teşekkür etti.

Konuşmaların sonrasında turnuvaya Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer'in başlama vuruşu yapmasıyla start verildi.

Yaklaşık bir buçuk ay sürecek turnuva geçtiğimiz yıl da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Adana İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hıdır Ünverdi anısına gerçekleştirilmişti. - ADANA