12 puan farkla liderler! Seyircisiz maçta dev ekran kuruldu, tam 7 gol attılar

TFF 3. Lig 2. Grup'ta liderliğini sürdüren 12 Bingölspor, sahasında konuk ettiği Kilis 1984 Spor'u 7-1 mağlup ederek en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 12'ye çıkardı.

SEYİRCİSİZ MAÇTA TARAFTARLAR MAÇI DEV EKRANDAN TAKİP ETTİ

Sezonun 21'inci haftasında Bingöl Şehir Stadyumu'nda saat 13.00'te başlayan karşılaşmayı Balıkesir bölgesi hakemlerinden Berkay Ağış yönetti. Maç 12 Bingölspor'un cezası nedeniyle seyircisiz oynanırken, karşılaşmayı izlemek isteyen vatandaşlar belediye tarafından stadyum çevresine kurulan dev LED ekrandan maçı takip etti.

İLK YARIDA 5 GOL

Son iki haftada aldığı beraberliklerle puan kayıpları yaşayan 12 Bingölspor, karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren baskılı ve etkili bir oyun sergiledi. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 13'üncü dakikada Muhammed Altunbay'ın golüyle öne geçti. Bu golden sadece bir dakika sonra yine Muhammed Altunbay, farkı ikiye çıkardı. 26'ncı dakikada Berk Ali Nizam'ın ceza sahasında yerde kalmasıyla kazanılan penaltıyı yine Berk Ali Nizam gole çevirerek skoru 3-0 yaptı. Baskısını artıran 12 Bingölspor, 31'inci dakikada Mehmet Fuat Gölbaşı'nın kafa golüyle farkı 4'e çıkardı. Kilis 1984 Spor, 33'üncü dakikada kazandığı penaltıyı gole çevirerek skoru 4-1'e getirdi. Karşılaşmanın 44'üncü dakikasında 12 Bingölspor'da Mustafa Eren Damar ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Ev sahibi ekip, uzatma dakikalarında Osman Şahin'in golüyle ilk yarıyı 5-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda 10 kişiyle mücadele eden 12 Bingölspor, oyunun kontrolünü elinde tutmayı sürdürdü. Ev sahibi ekip, ikinci yarıda 71'inci dakikada Berk Ali Nizam, 74'üncü dakikada da Osman Şahin'in golleriyle skoru 7-1'e taşıyarak sahadan farklı galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla 12 Bingölspor, şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde ederken, Kilis 1984 Spor haftayı puansız kapattı.

ÖZTURAN: MART AYINDA ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan 12 Bingölspor Kulüp Başkanı Mehmet Engin Özturan, Bingölspor'a verilen cezanın ardından vatandaşların güçlü bir destek gösterdiğini belirterek, "Solhan'dan, Genç'ten, Kiğı'dan, Karlıova'dan, Yedisu'dan ve tüm ilçelerimizden vatandaşlarımız buraya akın etti. Sahada futbolcularımız, dışarıda halkımız gereken mesajı verdi. Tüm Türkiye bunu izledi. 12 Bingölspor'un yanında olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Takımımız şu an en yakın rakibinin 12 puan önünde. İnşallah Mart ayında şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz" dedi.

Özturan ayrıca, Bingöl'de tedavi bekleyen SMA hastası Efraim bebek için anlamlı bir karar aldıklarını belirterek, "Futbolcularımız aldıkları tüm gol primlerini Efraim bebeğe bağışladı. Her gol için 20 bin lira bağış yapıldı. Bingölspor olarak her zaman sosyal sorumluluğun yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.