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1 ay önce evlenen futbolcu Çağlar Söyüncü baba oluyor

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Mayıs ayında nişan ve düğünü peş peşe yapan futbolcu Çağlar Söyüncü ve eşi Serra Pakdemir'den bebek müjdesi geldi. Ultrason fotoğrafını yayınlayan ünlü çift, anne ve baba olacaklarını duyurdu.

Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü, mayıs ayında Serra Pakdemir ile bir hafta içinde hem nişan hem de düğün yaptı. Apar topar nikah masasına oturan çiftten bebek müjdesi geldi.

Ünlü çift mayıs ayında Bodrum'da düzenlenen törenle nikah masasına oturdu. Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde renkli anlar yaşanırken çiftin kısa sürede evlenmesi dikkat çekmişti. İkili dün Instagram hesaplarından ultrason fotoğrafı yayınlayarak bebek beklediklerini duyurdu. Serra Pakdemir, fotoğrafı kalp ve nazar boncuğu emojisiyle paylaştı. Söyüncü aynı kareyi yine beyaz kalp ve nazar boncuğu emojisiyle yayınladı. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti ise henüz bilinmiyor.

1 ay önce evlenen futbolcu Çağlar Söyüncü baba oluyor

1 ay önce evlenen futbolcu Çağlar Söyüncü baba oluyor

1 ay önce evlenen futbolcu Çağlar Söyüncü baba oluyor

1 ay önce evlenen futbolcu Çağlar Söyüncü baba oluyor

1 ay önce evlenen futbolcu Çağlar Söyüncü baba oluyor

1 ay önce evlenen futbolcu Çağlar Söyüncü baba oluyor

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Spor

Çağlar Söyüncü Bebek Baba Magazin Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Sebahattin Yakar:

vaybe fakir yapsa neler derlerdi

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