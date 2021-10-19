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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA / Ragıp Tekin - Haberler | Spor
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Tuncay Sevim, Aylin TurnaoğluYeşilyurt: Nilsu Şen, Veltman, Eda Kafkas, Strumilo, Neslişah Akar, Tuana Köse (İdil Atasever, Burcu Yönder, Ceren Kapucu, Ezgi Taşdemir)Galatasaray HDI Sigorta: Sude Hacımustafaoğlu, Planinsec, Caratasu, İlkin Aydın, Su Zent,...

AYDIN (AA) - Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Tuncay Sevim, Aylin Turnaoğlu

Yeşilyurt: Nilsu Şen, Veltman, Eda Kafkas, Strumilo, Neslişah Akar, Tuana Köse (İdil Atasever, Burcu Yönder, Ceren Kapucu, Ezgi Taşdemir)

Galatasaray HDI Sigorta : Sude Hacımustafaoğlu, Planinsec, Caratasu, İlkin Aydın, Su Zent, Gamze Kılıç (Bihter Dumanoğlu, Gizem Güreşen, Nilay Karaağaç, Fatma Beyaz, Vasilantonaki, Esra Demirkıran, Beren Yeşilırmak)

Setler: 25-21, 14-25, 18-25, 21-25

Süre: 105 dakika (26, 23, 24, 32)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 4. hafta karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta, Yeşilyurt'u 3-1 yendi.

AA / Ragıp Tekin - Spor Haberleri
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