Spor uzmanı Hakan Demiray, ramazanın spora başlamak adına en uygun ay olduğunu belirtti
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Spor uzmanı Hakan Demiray, ramazanın spora başlamak adına en uygun ay olduğunu belirtti

Spor uzmanı Hakan Demiray, ramazanın spora başlamak adına en uygun ay olduğunu belirtti
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Spor uzmanı ve milli sporcu Hakan Demiray, orucun vücutta detoks etkisi oluşturması dolayısıyla ramazan ayının spora başlamak için en uygun dönem olduğunu söyledi.

Spor uzmanı ve milli sporcu Hakan Demiray, orucun vücutta detoks etkisi oluşturması dolayısıyla ramazan ayının spora başlamak için en uygun dönem olduğunu söyledi.

Oruç tutmanın egzersizle desteklenmesi durumunda hücre yenilenme hızının en üst seviyeye ulaştığını belirten Demiray, "Ramazan ayında oruç tutarken, doğru beslenmek kadar düzenli egzersiz yapmak da mümkün ancak bu süreçte beslenme düzeninde değişiklik olması egzersiz düzenini de etkiliyor. Ramazan ayında daha düşük tempoda egzersiz yapmalı ve antrenman süresi azaltılmalı. Asla egzersiz yapmamak ise doğru bir yaklaşım değil. Aksine egzersize başlamak isteyenler için ramazan en ideal dönemdir." ifadelerini kullandı.

Ramazan'da egzersizlerin iftardan en az 2 saat sonra yapılması gerektiğini anlatan Demiray, şunları kaydetti:

"İftardan 2 saat sonra 30-40 dakika boyunca açık havada veya koşu bandında yürüyüş yapmak hem bütün günün stresini atmak hem de yediklerinizi sindirmek için iyi bir fırsat olacaktır. Belirli aralıklarla iftardan sonra devam edilen yürüyüşlerin süresi artırılmalıdır. Örneğin, 10. günden sonra 1 saatlik yürüyüşler, 15. gün itibarıyla hafif tempoda koşuya dönüştürülebilir. İftardan sonra yarım saat boyunda her gün düzenli olarak kendi vücut ağırlığınızla yapacağınız squat ve şınav gibi germe hareketleri de metobolizmanızı çalıştırırken vücudunuzun kısa sürede şekle girmesine yardımcı olacaktır. Pilates ve yoga gibi egzersizler de ramazan ayında yapılabilecek en uygun egzersizlerden sayılabilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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