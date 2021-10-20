Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor
Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 9. haftasında liderliğe yükselen Trabzonspor, 23 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük izinin ardından sürdürdü.

Süper Lig'in 9. haftasında liderliğe yükselen Trabzonspor, 23 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük izinin ardından sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Peres ile eşi hamile olduğu için ülkesine giden Cornelius katılmadı.

Danimarkalı oyuncunun yarın Trabzon'a dönerek takıma katılacağı bildirildi.

Tedavileri devam eden Abdülkadir Parmak, Hamsik ve Koita koşu yaptı. Abdülkadir Ömür ise adale yorgunluğu nedeniyle salonda çalıştı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından dar alanda maç yaptı.

Antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarıyla kısa bir sohbet etti. Basın mensuplarından ve camiadan destek isteyen Avcı, "Destek olmaya devam edin çok iyi bir yoldayız. Umarız sezon sonunda karşılığını alırız. Bunu başaracağız ve hep birlikte yapacağız. Herkesin yanımızda olması çok değerli." dedi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri
Riva'da Türk futbolunun kaderi çizilecek! Tarihi buluşma bugün

Riva'da Türk futbolunun kaderi çizilecek! Tarihi buluşma bugün

 Fenerbahçe'den Türk futbol tarihinde benzeri görülmemiş protesto: Bizim için futbol bitmiştir

Fenerbahçe'den Türk futbol tarihinde benzeri görülmemiş protesto: Bizim için futbol bitmiştir

 TFF ceza yağdıracak! Trabzonspor maçı sonrası Fenerbahçe'de 4 isim PFDK'ye sevk edildi

TFF ceza yağdıracak! Trabzonspor maçı sonrası Fenerbahçe'de 4 isim PFDK'ye sevk edildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title