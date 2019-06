SPOR Trabzonspor camiası bayramlaştı

Selçuk BAŞAR TRABZON (DHA) - Trabzonspor camiası, düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Törende, kendisiyle 2 yıllık sözleşme imzalanan teknik direktör Ünal Karaman ve takıma başarı dileklerinde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na, İmzaları halletmişsiniz. Düşmanları çatlattınız dedi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen bayramlaşma törenine; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Salih Cora, Adnan Günnar, Muhammet Balta, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Büyükaydın, eski yöneticiler, futbolcular, taraftarlar ile camianın önde gelen isimleri katıldı. Törende bordo mavili taraftarlar, futbolcular ve yöneticilerle bir araya geldi, bayramlaşarak sık sık fotoğraf çekildi.

AĞAOĞLU ÖNÜMÜZDE ÇOK ZOR BİR SÜREÇ VAR

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, törene katılan bakanlar Albayrak ve Erdem'e, isimlerinin yazılı olduğu 61 numaralı yeni sezon formalarını hediye etti. Burada bir konuşma yapan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bir bayram günü daha hep birlikte buradayız. Geçen sene sizlerden aldığımız destekle hepinizin malumu ortada. Önümüzde çok zor bir süreç var. Bu süreçte sizlerin desteğiyle, sizlerin bize vermiş olduğu güçle omuz omuza ve yan yana çok daha kolay tutunabileceğimizi düşünüyoruz. İçimizde bunları taşıyoruz dedi.

BAKAN TURHAN'DAN ŞAMPİYONLUK TEMENNİSİ

Törende Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da, Trabzonsporumuz bizim ülkemizin medarı iftiharı. Sadece Trabzon'un takımı değil. Ülkenin her köşesinde, dünyanın her yerinde taraftarı olan büyük bir kulüptür. İnşallah bu kulüp bu taraftara en yakın zamanda bir şampiyonluk ikram edecektir diyerek camiaya başarılar diledi.

BAKAN ALBAYRAK DÜŞMANLARI ÇATLATTINIZ

Kendisiyle 2 yıllık yeni sözleşme imzalanan teknik direktör Ünal Karaman ve takıma başarı dileklerinde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na İmzaları halletmişsiniz. Düşmanları çatlattınız dedi.

Trabzonspor'un yönetimine, hocasına ve oyuncularına karşı teveccüh olduğunu belirten Bakan Albayrak, Ailemle bayramlaşmak için memlekete geldim. Öğrendik ki Trabzonsporumuzun da bayramlaşması bugünmüş. Trabzonspor'a bir uğrayarak yönetimle, taraftarlarımızla, hemşehrilerimizle bayramlaşmadan olmaz dedik. Bu güzel, samimi atmosferden dolayı teşekkür ediyorum, Trabzonspor, Trabzonumuz için çok önemli. Bu manada özellikle ben bu yıl Trabzonsporumuzun ortaya koyduğu performanstan dolayı sadece Trabzonlular için değil ben nereye gidersem gideyim her gördüğüm şehirdeki insanlarda takımların taraftarlarından Trabzonsporumuzun yönetimine, hocasına ve oyuncularına karşı müthiş bir teveccüh var. Bu resmi ortaya koyuyor ki hakikaten bu yıl Trabzonspor yönetimiyle, hocasıyla, oyuncularıyla çok müstesna kişiliğiyle, karakteriyle has Trabzonsporluluk ruhunu sadece Trabzon'da değil tüm Türkiye'de layıkıyla temsil etmiş diye konuştu.

'BU YIL ÖNEMLİ BİR YIL'

Trabzonspor'u zirvede görmeyi arzuladıklarını da kaydeden Bakan Albayrak, Bu yıl önemli bir yıl. Geçtiğimiz yıl ortaya koyduğu bu performansı bir üst noktaya taşıyarak inşallah taraftarı olmaktan gurur duyduğumuz kulübümüzü bu sene inşallah en tepede görmek temenni ve duamız. Sayın başkanın şansında tüm yönetime, teknik ekibe, futbolculara, taraftara büyük bir görev düştüğünü düşünüyorum. İnşallah bu birlik ve beraberlik muhabbet duygusu içersinde Trabzonsporumuzun Türkiye'de ve dünya çapında bir marka noktasında çok başarılı bir sezon geçirir inşallah şampiyonluk yolunda önemli bir başarı ortaya koyar. Bizim temenni ve duamız bu yönde ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından, bordo mavili camia, bayramlaşma töreninde bir araya gelerek bayramlaştı.

