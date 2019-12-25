Haberler » Spor » Spor Toto Türkiye Tenis Ligi - Spor

Spor Toto Türkiye Tenis Ligi

Spor Toto Türkiye Tenis Ligi'ne yarı final müsabakalarıyla devam edildi.

25.12.2019 20:42 | Son Güncelleme: 25.12.2019 20:42
Spor Toto Türkiye Tenis Ligi

Toto Ligi'ne yarı final müsabakalarıyla devam edildi.

ENKA Spor Kulübü'nün ev sahipliği yaptığı organizasyonda ENKA ve TED takımları hem erkeklerde hem kadınlarda finalist oldu.

Erkekler yarı finalinde ENKA, ATDSK'yi, TED de Yeni Mahalle'yi 4-0'lık sonuçlarla mağlup ederek adlarını finale yazdırdı.

Kadınlarda ise ENKA, Play Tenis'i 4-0, TED de Alaçatı'yı 3-1 yenerek finale yükseldi.

Organizasyonda kadınlar finali yarın, erkekler finali ise 27 Aralık Cuma günü oynanacak.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler