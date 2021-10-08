NBA ön sezondaki 'Türk derbisi'ni Ömer'in takımı kazandı - Haberler Spor
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NBA ön sezondaki "Türk derbisi"ni Ömer'in takımı kazandı

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
NBA ön sezondaki

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncular Ömer Faruk Yurtseven ile Alperen Şengün'ün karşı karşıya geldiği hazırlık maçında Miami Heat, Houston Rockets'ı 113-106 yendi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncular Ömer Faruk Yurtseven ile Alperen Şengün'ün karşı karşıya geldiği hazırlık maçında Miami Heat, Houston Rockets'ı 113-106 yendi.

NBA 2021-22 sezonu öncesindeki hazırlık maçlarına, 3 karşılaşmayla devam edildi. Ömer'in forma giydiği Heat, Alperen'in takımı Rockets ile deplasmanda oynadığı mücadeleyi kazandı.

Heat'i galibiyete, 24 sayı, 9 ribaunt üreten Tyler Herro ve 20 sayı kaydeden Duncan Robinson taşıdı. Ömer de 8 sayı, 4 ribauntluk katkıda bulundu.

6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Rockets'ta 20 sayı, 5 ribauntla oynayan Jalen Green öne çıktı. Alperen ise 9 sayı, 6 ribaunt, 3 asistle maçı tamamladı.

Philadelphia 76ers'ta forma giyen Furkan Korkmaz, Toronto Raptors'ı 125-113 mağlup ettikleri mücadelede 5 sayı, 3 asist üretti.

Diğer müsabakada ise Memphis Grizzlies, konuk olduğu Charlotte Hornets'ı 128-98 yendi.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri
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