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Hentbol: Haftanın programı

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Hentbol: Haftanın programı

Hentbol Erkekler Süper Lig'e 4. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Hentbol Erkekler Süper Lig'e 4. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligde yapılacak maçların programı şöyle:

Yarın:

14.00 Hatayspor-Nilüfer Belediyespor (TOKİ 500 Kişilik Çok Amaçlı Spor Salonu)

14.00 Eskişehir Ormanspor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)

15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Celal Atik)

15.00 Spor Toto-Beşiktaş (THF)

17.00 Antalyaspor-Beykoz Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

17.30 MYK Hentbol-Tokat Gençlikspor (THF)

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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