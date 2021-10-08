Hentbol: Haftanın programı
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Hentbol Erkekler Süper Lig'e 4. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Hentbol Erkekler Süper Lig'e 4. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligde yapılacak maçların programı şöyle:
Yarın:
14.00 Hatayspor-Nilüfer Belediyespor (TOKİ 500 Kişilik Çok Amaçlı Spor Salonu)
14.00 Eskişehir Ormanspor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)
15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Celal Atik)
15.00 Spor Toto-Beşiktaş (THF)
17.00 Antalyaspor-Beykoz Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)
17.30 MYK Hentbol-Tokat Gençlikspor (THF)
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri