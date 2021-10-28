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Başkan Murat Sancak'ın acı günü

Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir - Haberler | Spor
Başkan Murat Sancak'ın acı günü

Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak'ın annesi Mahbube Sancak hayatını kaybetti.

Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak'ın annesi Mahbube Sancak hayatını kaybetti.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başkanımız Murat Sancak'ın değerli annesi Mahbube Sancak hayatını kaybetmiştir. Allah'tan rahmet, Sancak ailesine başsağlığı dileriz" denildi.Kulübün paylaşımında, Murat Sancak ve annesi Mahbube Sancak'ın fotoğrafına yer verilerek "Başımız sağ olsun" ifadesi kullanıldı.


Başkan Murat Sancak'ın acı günü

Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir - Spor Haberleri
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