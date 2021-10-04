Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi başladı

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Göksel Gümüşdağ: Emre Belözoğlu'nun büyük başarılar elde edeceğine inanıyorum

Emre Belözoğlu: Hayalim Türkiye'nin en büyük teknik adamlarından birisi olmak

İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ/ - Medipol Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın yerine takımın başına getirilen Emre Belözoğlu, başkan Göksel Gümüşdağ'ın da yer aldığı imza töreninde turuncu lacivertli takımla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Belözoğlu, "Burada olmak mutluluk ve gurur verici. Futboldan sonra en büyük hayalim Türkiye'nin en büyük teknik adamlarından birisi olmak" dedi.

Turuncu lacivertli takımın başkanı Gümüşdağ, Belözoğlu'nun takıma katılmasıyla ilgili olarak, "8 ay görev yapmış çok kıymetli Aykut Kocaman'a teşekkür ediyoruz. İnsanlar çalıştıkça birbirlerini daha iyi tanıyor, İyi ki çalışmışız dediğimiz bir teknik direktör. İyi ki tanımışız. Bundan sonraki kariyerinde, yaşamında başarılar dileriz. Bugünün anlam ve önemi ise Emre Belözoğlu kardeşimiz. Yolda gelirken hatıralar canlandı. 2015'te takımımıza geldi. Teklif gittiğinde ve seve seve kabul etmişti. O zamanki manşetler 'Emre futbolu bırakmalı' diyordu. Biz konuştuğumuzda ise 'Türk futbolunun en önemli futbolcususun, burada da göstereceğin performansla milli takıma giderek vedalaş' demiştik. 4 yıl takım kaptanlığı yaptı ve Başakşehir'in gelişiminde katkısı oldu, değer kattı. Sonrasında Fenerbahçe'de futbol hayatını onurlu, şerefli sonlandırdı. Kendisi bu takımın teknik direktörü olarak başında daha büyük başarılar elde edeceğine inanıyorum. Ekibi ve kendi vizyonuyla çok önemli başarılar yaşayacak. Başarılar diliyorum. 2023 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladık" ifadelerini kullandı.

Başka takımlardan da teklif aldığını dile getiren Belözoğlu, "Teklifler oldu, teşekkür ederim. Benim adıma öncelikle sayın başkanımın varlığı, ağabey-kardeş ilişkisi her şeyin önünde ve bir sözüne bakıyordu. Başakşehir Kulübü'nü tanımam da farklı bir etkendi" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri