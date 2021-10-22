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Antalyaspor'da Nuri Şahin, ikinci maçında galibiyet hedefliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Antalyaspor'da Nuri Şahin, ikinci maçında galibiyet hedefliyor

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan FT Antalyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan FT Antalyaspor, hazırlıklarını sürdürdü. Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, takımın başındaki ikinci maçında galibiyet hedefliyor.

Pazar günü sahasında son dönemde form grafiği yükselen Medipol Başakşehir'i ağırlayacak olan Antalyaspor, bir günlük iznin ardından çalışmalara başladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Topu daha çok kendilerinde olmasına yönelik antrenman gerçekleştiren kırmızı-beyazlılar çalışmasını çift kale taktik ağırlıklı maçla tamamladı. Kırmızı-beyazlılarda antrenmana sakatlıkları bulunan Poli ve Doğukan Nelik katılmadı. Genç teknik adam tüm hazırlıklarını takımın başındaki ikinci maçında galibiyet üzerine yapıyor.

Her fırsatta alt yapıya büyük önem vereceğini işaret eden Nuri Şahin, UA19 ve U17 takımlarının antrenmanına da katıldı. Gençlerin hem antrenmanını yöneten hem de çift kale maçına katılan Şahin, her futbolcu ile yakından ilgilendiği görüldü.

Pazar günü saat 16.00'da Antalya Stadyumu'nda başlayacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu, Süleyman Özay ve Mehmet Kısal hakem üçlüsü yönetecek. - ANTALYA

Antalyaspor'da Nuri Şahin, ikinci maçında galibiyet hedefliyor

Antalyaspor'da Nuri Şahin, ikinci maçında galibiyet hedefliyor

Antalyaspor'da Nuri Şahin, ikinci maçında galibiyet hedefliyor

Antalyaspor'da Nuri Şahin, ikinci maçında galibiyet hedefliyor

Antalyaspor'da Nuri Şahin, ikinci maçında galibiyet hedefliyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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