Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın LDLC ASVEL'e konuk olacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde yarın Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'le deplasmanda karşılaşacak.

Astroballe Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

Geçen sezonun şampiyonu Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 2021-2022 sezonuna kötü bir başlangıç yaptı. İlk maçında Real Madrid'e deplasmanda 82-69 yenilen lacivert-beyazlı ekip, CSKA Moskova'ya ise evinde 100-96 mağlup oldu.

Bu sezona iyi bir başlangıç yapan ASVEL ise Zalgiris Kaunas'ı 88-76 ve ALBA Berlin'i 71-67 yendi.