: Soylu: "2014'te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne bu yıl katılan kişi sayısı 117'dir"

20.12.2019 18:25 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:30

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terör örgütü dinsiz bir örgüttür. Tek bir amacı vardır, geleneğimizi, göreneğimizi insanlarımızdan yoksunlaştırmak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Soylu, Antalya'da Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen İl Özel İdareleri 18. Eğitim Semineri'nde, Türkiye'nin 2000 yılından bu yana önemli bir değişim içinde olduğunu söyledi.

2002-2013 yılları arasında altyapı ve kalkınma hamleleri, 2013'ten sonra da istikrarı koruma adına verilen mücadelenin Türkiye'de önemli bir değişim yaşattığını ifade eden Soylu, "Türkiye, 'yüz metre' yarışı içindedir. 21. yüzyılın başında güçlü bir çıkış yakalamıştır ve şimdi de hızlıca koşmaktadır. Ancak yarış bitmiş değil, 17 yıl kimseyi yanıltmasın, bilakis yarışın tam ortasındayız." diye konuştu.

Türkiye'nin yarınını göremeyen bir ülkeden 2023, 2053, 2071 hedeflerini belirleyen bir ülke haline geldiğine değinen Soylu, uluslararası büyük bir finans kuruluşunun açıkladığı araştırmaya göre dünyada en yaşanabilir ve çalışılabilir ülkeler sıralamasında Türkiye'nin 7. sırada yer aldığını bildirdi.

Türkiye'de son 17 yılda 1990-2000 yıllarında kaybedilen 10 yılın telafi edildiğini aktaran Soylu, 1999 Marmara depremine değinerek, o dönemde çaresiz bir devletken bugün dünyayı karşısına alan bir devlet haline geldiğini ifade etti.

Türkiye'de darbeler yaşandığını, başbakanın asıldığını, cumhurbaşkanının hapse atıldığını, her 10 yılda bir demokrasinin sekteye uğratıldığını anlatan Soylu, Türkiye'ye kurulan kumpasları bozduklarını bildirdi.

Türkiye'nin güçlü, ayaklarının üzerinde duran bir ülke konumuna geldiğine işaret eden Soylu, bugün dünyadaki tüm mazlumlara el uzattığını, yardım ettiğini kaydetti.

Yıllarca etnik kökenler, mezhepler, farklılıklar üzerinden Türkiye'de bir istikrarsızlık oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

"Şimdi kendi ayaklarımız üzerinde duruyor ve bizim üzerimize yıkmaya çalıştıkları olumsuzlukları onların sahasına yıkmaya başladık. DEAŞ sadece bizim problemimiz mi? Gönderelim teröristleri biraz da onların problemi haline gelsin. YPG-PKK sadece bizim problemimiz mi? Şimdi uğraşsınlar. Onlarla nasıl halleşeceklerini görsünler bakalım. FETÖ, onları barındıran, kendi ülkelerinde muhafaza edenler, nasıl bir tehlike ile karşı karşıya olduklarını bilmiyorlar."

"Terör örgütü dinsiz bir örgüttür"

Türkiye'nin terörle mücadelesinde köklü bir anlayış değişikliği ortaya koyduğunu vurgulayan Soylu, terörün yanında terörizmle de mücadele ettiklerini bildirdi.

Terör örgütünde dağda ve sınır dışında olanların ailelerine gittiklerini aktaran Soylu, aileleri ikna etmeye çalıştıklarını, çocuklarını getirip adalete teslim etmelerini sağladıklarını belirtti. Terör örgütünün psikolojisini altüst ettiklerine dikkati çeken Bakan Soylu, şu değerlendirmede bulundu:

"Terör örgütü belediyeler vasıtasıyla hakikaten önemli hamleler gerçekleştiriyordu. Festivallerle çocukları dağa götürüyordu. Geçen gün Avrupa Büyükelçileri Diyarbakır'daki aileleri ziyarete gitti. Çocukların 13,14 ve 15 yaşlarında dağa götürüldüğünü anladılar. Bu yaştaki çocukları ailelerinden almak gibi bir alçaklık var mı? Sonra da bana bunlara acımadan konuşuyorsun diyorlar. Acırsak tarihimiz bizi ayıplar. 12,13 yaşlarındaki çocukları dağlara götürüp neler yaptıklarını biliyoruz. Hangi alçak muamelelerle karşı karşıya kaldıklarını biliyoruz. Duran Kalkan denilen adamın terör örgütü içindeki lakabı sapıktır. Terör örgütü dinsiz bir örgüttür. Tek bir amacı vardır, geleneğimizi, göreneğimizi insanlarımızdan yoksunlaştırmak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz."

Türkiye'nin uzun yıllar sürdürdüğü kalkınma çabası içinde ülkenin tüm potansiyelinden istifade edemediğini belirten Soylu, özellikle Doğu ve Güneydooğu'daki büyük zenginlikten istifade edemediğini kaydetti.

Bugün doğunun makus talihini değiştirdiklerine değinen Soylu, terörün artık bir şeylere engel olacak hali kalmadığını söyledi.

Mardin'de üniversite öğrencisi sayısının yüzde 60, gelen turist sayısının da yüzde 138 arttığını belirten Soylu, "Bugün kendi ölçeğinde batıdaki şehirlerde hangi imkanlar varsa, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da aynısı vardır." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeni bir sürece girdik"

Bakan Soylu, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet modeliyle yeni bir sürece girdiğini söyledi.

Büyükşehir sınırları içinde kalan kırsal alanlarda yatırım ve kalkınma hamleleri geliştirildiğini belirten Soylu, il genel meclis üyeleri aracılığıyla da il belediyelerindeki kırsal alanlara dönük hizmet üreten, sorunları çözen bir anlayışın ortaya konulduğunu söyledi.

Türkiye'nin her tarafında eşit bir kalkınma ve gelişme ivmesi yakalamak istediklerini anlatan Soylu, KÖYDES ve KIRDES projeleriyle önemli ölçüde yatırımlar yaptıklarını bildirdi.

İl Genel Meclis üyelerinden valiliklerle uyum içinde çalışmalarını, milletin beklentilerine cevap vermelerini isteyen Soylu, "Yabancı belgesellerde, bazı batılı gelişmiş ülkelerin taşrasını, orada yaşayan insanlarını, çiftçisini, hayvancısını görüyoruz. Şehirdeki hayatı hiçbir şekilde aramayacakları yüksek bir refah ve gelişmişlik standardı içinde yaşıyorlar. Hedefimiz bunu bizim ülkemizde sağlamak olmalıdır. Toprağımız onlardan çok daha bereketlidir. İnsanımız onlardan çok daha üretkendir." ifadelerini kullandı.

(Bitti)

Kaynak: AA

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