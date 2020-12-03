Soyları Osmanlı Süvari birliğine dayanıyor, uçsuz bucaksız doğada özgürce yaşıyorlar
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Soyları Osmanlı Süvari birliğine dayanıyor, uçsuz bucaksız doğada özgürce yaşıyorlar

03.12.2020 10:19 | Son Güncelleme: 03.12.2020 10:19
Soyları Osmanlı Süvari birliğine dayanıyor, uçsuz bucaksız doğada özgürce yaşıyorlar

Antalya'nın İbradı ilçesinde Toroslar'ın, Akdeniz ile Anadolu'yu bıçak gibi kestiği bölgede yer alan Eynif Ovası'nda yaklaşık 50 sürü halinde yaşayan ve sayıları bini bulan yılkı atları için bölgeye her yıl dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler geliyor.

Antalya'nın İbradı ilçesinde Toroslar'ın, Akdeniz ile Anadolu'yu bıçak gibi kestiği bölgede yer alan Eynif Ovası'nda yaklaşık 50 sürü halinde yaşayan ve sayıları bini bulan yılkı atları için bölgeye her yıl dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler geliyor. Soyları Osmanlı'nın süvari birliklerine dayanan atlar 90 bin dönümlük arazide özgürce yaşıyorlar.

Yılkı atlarının Osmanlı dönemine kadar dayandığını anlatan turizmci Tolga Özgüven, "Bu atlar Osmanlı'nın süvari birliklerinden gelmekte olan bir at soyudur. Bu ovada serbestçe dolaşabiliyorlar" dedi. Atların tarihçesine ilişkin bilgi veren Özgüven, şunları söyledi:

"Osmanlı döneminde Eynif Ovası'nın tapusunu Ormana köyünün ağaları padişahtan istiyor. 7 tapu karşılığında Ormanalı gençler sipahi ocağına askere yazılıyorlar. Osmanlı İmparatorluğu dağıldıktan sonra atları ile birlikte köye dönüyorlar. Ancak atlar savaş atı olduğu için bütün gün koşmaya meyilliler. Köyde iri yarı kaslı atlar kullanıldığı için bu atların kendi işlerine yaramadığını gören köylüler doğaya salıyorlar. Bu atların soyu o günden bu güne geliyor."

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Yılkı atları sebebiyle bölgede ciddi şekilde misafir ağırladıklarını ve yerli ve yabancı misafirlerin atlar sayesinde Eynif Ovası'na geldiğini söyleyen Özgüven, "Misafirlerimiz bu atları uzaktan gözlemliyorlar. Biraz daha sabırlı olurlarsa yakınlarına kadar yaklaşıp aile yapılarını inceleme fırsatı buluyorlar. Nitekim bu ovada bin civarında yılkı atı var. Bu atlar aile aile yaşıyorlar. İçerisinde taylarından tutun lider ata kadar bir aile yapıları var. Misafirlerimiz burada saatlerce vakit geçiriyorlar" diye konuştu.

Bölgeye ailesi ile birlikte gelen Levent Övdür, daha önce Yılkı atlarını izlemeye geldiğini söyledi. Eynif ovasına hayran kaldığını söyleyen Övdür, "Buranın doğasına gerçekten hayranım. Daha önce buraya geldim. Şimdi ailem ile beraber geldim. Burada insan bu atları seyrettiği zaman ayrı bir huzur alıyor. Oturup sadece seyredeceksiniz" diye konuştu.

Fotoğraf sanatçılarının uğrak yeri

Doğada özgürce dolaşan yılkı atları, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarına eşsiz güzellikte görüntüler sergiliyor. Eynif Ovası bir çok fotoğraf sanatçılarına da ev sahipliği yapıyor. Özellikle yılkı atlarının fotoğraflarını çekmek için bölgeye gelen fotoğraf sanatçıları sabah saatlerinde ovaya gelerek aile halinde gruplar halinde gezen yılkı atlarının fotoğraflarını çekmek için gün batımına kadar çalışma yapıyorlar.

Drone ile görüntülendi

Eynif Ovası'nda özgürce dolaşan, doğaseverlere unutulmaz görüntüler sunan yılkı atları sürüler halinde gezerken drone ile de görüntülendi. Torosların ortasında 90 bin dönüm bir ovada yaşayan yılkı atları drone çekimi ile havadan eşsiz güzellikte görüntüler sergiledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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