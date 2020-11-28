Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynayan 27 kişiye 119 bin 610 lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynayan 27 kişiye 119 bin 610 lira ceza

28.11.2020 19:11 | Son Güncelleme: 28.11.2020 19:14
Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynayan 27 kişiye 119 bin 610 lira ceza

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği ve evde kumar oynadığı belirlenen 27 kişiye, 119 bin 610 lira ceza kesildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği ve evde kumar oynadığı belirlenen 27 kişiye, 119 bin 610 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede iki evde kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Adreslere giden ekipler, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve evde kumar oynadıkları tespit edilen 27 kişiye, 119 bin 610 lira cezai işlem uyguladı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Otellere iki yeni kısıtlama getirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Otellere iki yeni kısıtlama getirildi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Yüzde 95 etkili olan korona aşısı bir ülke için yola çıktı! İlk kez onlar kullanacak
Yüzde 95 etkili olan korona aşısı bir ülke için yola çıktı! İlk kez onlar kullanacak

İkamet sahipleri M.S. ve A.G. hakkında ise kumar oynanması için imkan ve yer sağlamaktan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

İlgili Haberler

Sosyal mesafeyi hiçe sayarak kumar oynayan kişilere ceza yağdı
Sosyal mesafeyi hiçe sayarak kumar oynayan kişilere ceza yağdı
Kovid-19 kurallarını ihlal ederek kafede okey oynayanlara 58 bin 500 lira ceza
Kovid-19 kurallarını ihlal ederek kafede okey oynayanlara 58 bin 500 lira ceza
Kumar oynayan 20 kişiye toplam 87 bin lira ceza
Kumar oynayan 20 kişiye toplam 87 bin lira ceza
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Garo Paylan Bülent Arınç Cevdet Yılmaz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Eser Yenenler Burcu Esmersoy İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ölü İlaç Kaza İran
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynayan 27 kişiye 119 bin 610 lira ceza - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 19:14:36. #1.15#
title