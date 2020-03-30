Sosyal izolasyonda abur cubura dikkat Türkiye genelinde yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler giderek artıyor.

Türkiye genelinde yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler giderek artıyor. Covid-19 nedeniyle mecburi bir durum olmadıkça evde kalmamız gereken bu dönemde, belirtilen düzene alışkın olmayan bireyler geçiş sürecinde zor anlar yaşayabiliyor.

Sıkıntı ve stres anında bazı bireylerin fazla yiyecek tüketme, bazılarının ise normalden daha az miktarda yiyecek tüketme eğiliminde olduğunda dikkat çeken Yaşar Üniversitesi MYO Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, stres ve yeme kontrolü arasındaki bağlantıda nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Zihinsel sağlığın ve dinginliğin ancak fiziksel egzersiz, düzenli uyku ve dengeli beslenme ile desteklenebileceğini belirten Yaşar Üniversitesi Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, "Günlük rutinimizden mümkün oldukça kopmadan, uzmanların tavsiyelerine uygun hareket edilirse yeni koşullara uyum sağlayan ılımlı bir geçiş sağlayabiliriz" dedi.

"Gece uykusu bağışıklık için önemli"

Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel yeni uyku ve beslenme düzeninde uyulması gereken kuralları ve tavsiyeleri şöyle anlattı: "Bireyler iş temposu olan günlerin ardından evde kalmaya başladıklarında bu durum, uyku saatlerindeki esneklik olarak algılanmamalı. Eğer iş yaşamındaki uyku düzeni onları rahatsız etmeyecek düzende ve yeterliyse bu düzen aynen devam ettirilmeli. Özetle bireyler evde kaldıkları sürede daha az ya da daha düzensiz uyumamalı. Uyku saati az olan bireyler gündüz dinlenmeyi aradaki uyku açığını kapatmak için kullanmamalı. Çünkü gece olan kaliteli uyku bağışıklık sisteminin güçlü kalmasında etkili olacaktır. Bu noktada ihtiyaç duyulan uyku miktarının bireylerin yaş aralıklarına ve fizyolojik durumlarına göre değişiklik gösterdiği de unutulmamalı."

Abur cubur tüketiminden uzak durun

Beslenme konusunda ilk belirtilmesi gereken noktanın yeterli Uzel, "Her şeyin fazlasının zarar, kararı kadarının yararlı olacağından hareketle belirtilmelidir ki; aşırı su tüketimi de bir takım komplikasyonlara neden olabilir. Beslenme düzeni sağlanırken imkanlar çerçevesinde uygun fiziksel egzersizler yapılmalı, vücut hareketsiz bırakılmamalı. Beslenme sürecinde öğünler uygun zaman aralıklarında ve uygun yiyecek miktarında tutulmalı, vitamin ve mineral dengesi iyi korunmalı. Protein-karbonhidrat ve yağ alımı dengelenmeli. Fazla miktarda basit karbonhidrat ve rafine şeker, abur cubur tüketiminden mümkün olduğunca uzak durulmalı. Bu gruptaki yiyecekler evdeki yeni rutine alışma aşamasında kolay vazgeçilmez olmayabilir ancak tüketiminin azaltılması imkansız da değildir. Bunun sonuçlarından bir tanesi bireylere kalan fazla kalori yükü olabilir. Çünkü özellikle yoğun iş temposunda olanlar ani bir aktivite kaybı ile karşı karşıya oldukları için daha ek fiziksel egzersiz yapmadıkça daha az kalori harcar" dedi.

Sabah uyanınca 1 bardak ılık su

Protein grubundaki yiyecekler kadar bol vitamin ve mineral kaynağı olan sebze ve meyvelerin önemli yer tuttuğunu kaydeden Uzel, "Bol lifli sebze ve meyveler daha yavaş tempoya geçen vücut ve dolayısıyla bağırsak hareketlerindeki düzen için yardımcı olur. Bu konuda aynı zamanda sabah uyanınca bir bardak ılık su içilmesi tavsiye edilir. Bu süreçte günlük yaşamın hareketsizliğinden şikayetçi olan bireyler vücuttaki fazla suyu atmak için bazı özel tarifleri fazlaca tüketme eğilimine girebilirler. Aynı türde hazırlanan, kişiler arasında hızla yayılan tek tip tarifteki içecekler her bireye iyi gelmeyebilir çünkü bu bireylerin metabolik aktiviteleri ve hastalık geçmişleri aynı olmayabilir. Riskli olmayan ödem attırıcı tarifler denenebilir. Ancak bu karışımların uzmanlarca önerilen içerikte olması tercih edilmeli" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA