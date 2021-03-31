Sorgun'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği
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Sorgun'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği

Anadolu Ajansı / Şahin Özmen - Haberler | Güncel
Sorgun'da 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Agahefendi İlkokulu öğrencileri tarafından etkinlik düzenlendi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Agahefendi İlkokulu öğrencileri tarafından etkinlik düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, AA muhabirine, Agahefendi İlkokulu önündeki yaya geçitine kırmızı çizgi çizildiğini, öğrencilerin ellerinde pankartlarla bu çizgilerden geçerek yaya önceliğine dikkat çekmeye çalıştıklarını belirtti.

Ekinci, bu tür faaliyetleri bundan sonrada sürdürerek, sürücülerin dikkatini çekip farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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