Söndürme çalışmalarına destek için giden traktör kül oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Söndürme çalışmalarına destek için giden traktör kül oldu

Söndürme çalışmalarına destek için giden traktör kül oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde devam eden yangını kontrol altına çalışmalarına destek için giden çiftçinin traktör ve su tankeri, alevlerin arasında kalınca kül oldu.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde devam eden yangını kontrol altına çalışmalarına destek için giden çiftçinin traktör ve su tankeri, alevlerin arasında kalınca kül oldu.

Denizli'nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesine yakın bölgede başlayan orman yangını, yerleşim alanlarını tehdit ederek ilerleyişini sürdürüyor. Başta Manisa olmak üzere çevre illerden ekip takviyesi yapılan yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar karadan yoğun bir şekilde devam ediyor.

Yangının başladığı noktaya yakın bölgede ikamet eden vatandaşlar, yapılan anonsların ardından yardıma koştu. Söndürme çalışmalarına destek için giden bir çift çiftçiye ait traktör ve su tankeri alevlerin arasında kalınca metal yığınına döndü. Araç sahibi son anda traktörden atlayıp uzaklaşarak canını kurtarmayı başardı. - DENİZLİ

Söndürme çalışmalarına destek için giden traktör kül oldu
Söndürme çalışmalarına destek için giden traktör kül oldu
Söndürme çalışmalarına destek için giden traktör kül oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gözü dönmüş kayınpeder, kızının gözü önünde damadını bıçakladı
Gözü dönmüş kayınpeder, kızının gözü önünde damadını bıçakladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Bülent Turan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin Diana Spencer Prens William İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Eda Erdem Mete Gazoz Hakan Reçber Rıza Çalımbay Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Söndürme çalışmalarına destek için giden traktör kül oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 16:32:52. #1.15#

title