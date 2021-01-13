Son dakika: Van'da 'balon balığı' denetimi
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Son dakika: Van'da 'balon balığı' denetimi

13.01.2021 13:11 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:15
Son dakika: Van'da 'balon balığı' denetimi

Son dakika habere göre VAN'da, 2 hafta önce bir kişinin yediği balon balığından zehirlenerek öldüğü iddiası, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İpekyolu Belediyesi zabıta ve polis ekiplerini harekete geçirdi.

VAN'da, 2 hafta önce bir kişinin yediği balon balığından zehirlenerek öldüğü iddiası, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İpekyolu Belediyesi zabıta ve polis ekiplerini harekete geçirdi. İpekyolu'ndaki balık tezgahlarını denetleyen ekipler, balıkçıları balon balığı konusunda bilgilendirirken, satışa sunulan balıkların hijyen kuralları ve boyları kontrol edildi. Kontrollerde, boyları kısa olan 250 kilo istavrite el konuldu.

Kentte 2 hafta önce 3 arkadaşın yedikleri balon balığından zehirlendiği, 1'inin de bu nedenle yaşamını yitirdiği iddiası sonrası İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İpekyolu Belediyesi Zabıta ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince denetimlere başlandı. İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Neşe Uğurlu Çabuker, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammed Demir'in de katıldığı denetimlerde ekipler balıkların tazeliği, hijyen kuralları, çevre temizliği ve satışa sunulan çeşitlerin boylarını kontrol etti. Yapılan denetimlerde boy ölçümü yapılan 250 kilo istavrit balığına el konulurken, balık satışı yapan iş yeri hakkında da yasal işlem yapıldı.

'VAN GÖLÜ'NDE BALON BALIĞI YOK'

Van Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Çabuker, yaptıkları denetimlerde balıkların tazelik kritirleri ve boy ebatlarına baktıklarını belirterek, "İlimizde bununla ilgili sıkı denetimler başlattık. Biliyorsunuz Karadeniz'de hamsi balığının boylarının küçüklüğü ile ilgili haberler gelmekte. Bu sebeple biz de burada denetimlerimizi sıklaştırarak, denetimler yapıyor ve uygunsuz olanlara da yasal işlem yaşıyoruz. Uygun gördüğmüz yerlere de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ayrıca balon balığıyla ilgili Van'da bir ölüm gerçekleşmesi sebebiyle bu konuda balıkçılarımızın bir şikayetleri var. Biliyorsunuz Van Gölü'nde balon balığı bulunmamakta. Balon balığının gelişi yasal olmayan yollardan oluyor. Kızıl Deniz ve Akdeniz sularında bulunan bir balık çeşidi. Burada yasal olmayan yollarla da bir yada iki tane gelerek de zarar veriyor. Çok zehirli bir balık. Mevzuata göre yasak bir balık. Bugünkü denetimimizde bir işletmemizde balık boyu ile ilgili bir sıkıntı yaşadık. Onunla ilgili yasal işlemimizi yaptık. 250 kilo istavrit balığına el koyduk. İmha edeceğiz. Yaptığımız denetimlerde öncelikli olarak balon balığı olup olmadığını kontrol ediyoruz. Van Gölü'nde inci kefalinden başka bir balık türü yok. Herkes bu konuda rahat olsun" dedi.


Son dakika: Van'da 'balon balığı' denetimi
Son dakika: Van'da 'balon balığı' denetimi
Son dakika: Van'da 'balon balığı' denetimi
Son dakika: Van'da 'balon balığı' denetimi
Son dakika: Van'da 'balon balığı' denetimi
Son dakika: Van'da 'balon balığı' denetimi
Son dakika: Van'da 'balon balığı' denetimi
Son dakika: Van'da 'balon balığı' denetimi
Son dakika: Van'da 'balon balığı' denetimi
Son dakika: Van'da 'balon balığı' denetimi
Son dakika: Van'da 'balon balığı' denetimi
Son dakika: Van'da 'balon balığı' denetimi
Son dakika: Van'da 'balon balığı' denetimi
Son dakika: Van'da 'balon balığı' denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

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