Son dakika! Van'da 2 ayrı trafik kazası, 7 yaralı

VAN (İHA) - Van'da meydana gelen 2 ayrı trafik kasında 7 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Şabaniye Caddesi'nde meydana geldi. 2 otomobilin karıştığı trafik kasında 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan Van-Özalp karayolu üzerinde meydan gelen trafik kazasında ise 6 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

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