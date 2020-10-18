Son dakika... Tunus ve Bahreyn'de Kovid-19'dan can kaybı ve vaka sayıları yükseldi
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Son dakika... Tunus ve Bahreyn'de Kovid-19'dan can kaybı ve vaka sayıları yükseldi

18.10.2020 03:09 | Son Güncelleme: 18.10.2020 03:12
Son dakika... Tunus ve Bahreyn'de Kovid-19'dan can kaybı ve vaka sayıları yükseldi

Son dakika haber: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Tunus'ta 626'ya, Bahreyn'de 293'e ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Tunus'ta 626'ya, Bahreyn'de 293'e ulaştı.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 13-16 Ekim'de Kovid-19 yüzünden 114 kişinin hayatını kaybettiği, 5 bin 752 kişinin enfekte olduğu duyuruldu.

Açıklamada, salgında can kaybının 626'ya, vaka sayısının da 40 bin 542'ye ulaştığı belirtildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, 246 kişide virüs tespit edildi.

Salgından ölenlerin sayısı 293'e, vaka sayısı 77 bin 571'e yükseldi.

Hastalığa yakalanan kişilerden 73 bin 84'ü iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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