Son dakika... Sütaş'tan Bingöl'e 1 milyar 115 milyon TL'lik yatırım

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye'nin büyük mandıra ürünü şirketlerinden biri olan Sütaş'ın, 1 milyar 115 milyon TL'lik yatırımla kurduğu Doğu Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi Bingöl Entegre Tesisleri'nin tanıtımı yapıldı.

Türkiye'nin büyük mandıra ürünü şirketlerinden biri olan Sütaş'ın, 1 milyar 115 milyon TL'lik yatırımla kurduğu Doğu Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi Bingöl Entegre Tesisleri'nin tanıtımı yapıldı. Programda konuşan Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, bu yatırımla Bingöl'ün kişi başı GSYH sıralamasında 73'üncü sıradan, 38'inci sıraya yükselmesini hedeflediklerini ve bin 12 kişiye doğrudan istihdam sağlanacağını söyledi.

Bahar aylarında tamamlanması beklenen Sütaş Doğu Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi Bingöl Entegre Tesisleri yatırımının, Bingöl ve çevresine ekonomik ve sosyo ekonomik etkilerini içeren 'Bölgesel Etki Analiz Raporu' Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla yapıldı. Sütaş'ın, Karacabey, Aksaray ve Tire'den sonra, 4'üncü entegre tesisi olacak Bingöl Entegre Tesisleri yatırımı hızla ilerliyor. Yatırımın Bingöl ve çevresine olan etkilerini geniş bir şekilde inceleyen ve Türkiye'de ender rastlanan nitelikteki 'Bölgesel Etki Analizi Raporu' Prof. Dr. Erinç Yeldan ve Bölgesel Kalkınma Uzmanı Kamil Taşçı tarafından iki yıl süren yoğun bir çalışma ve araştırma dönemi sonunda ortaya çıktı. Raporda, Sütaş'ın faaliyetlerine başlamasıyla birlikte bölgede üretim teknolojisinde değişim, işsizliğin azalması, iş gücü, hane gelirlerinde artış, dışarıya göçün durması, nitelikli nüfusun geriye dönmesi, gelir dağılımında dengelenme ve sosyal ve kültürel dönüşümün hızlanması gibi bölgeyi önemli ölçüde değiştirecek gelişmeler beklendiği tespit edildi.

'BİNGÖL, TÜRKİYE'DE FERT BAŞI GELİR AÇISINDAN 38'İNCİ SIRAYA YÜKSELECEK'

Raporda, Sütaş'ın Bingöl Entegre Tesisleri yatırımı, az gelişmiş ve gelişmiş bölgeler arasında yakınsamayı sağlayan bir bölgesel kalkınma projesi olarak tanımlanıyor. Oluşturacağı ekosistem ve refah artışı sayesinde sıçrama etkisi yapması beklenen projenin öngörülen rakamsal sonuçları da çarpıcı. 2033 yılında Bingöl'ün GSYH'sının yüzde 61'ine denk gelen 1.3 milyar dolarlık kısmı, Sütaş'ın doğrudan ve dolaylı etkileri sayesinde oluşacak. Sütaş'ın yatırımı olmaksızın 2033 yılında Bingöl'ün fert başına gelirin 7 bin 322 dolar olması beklenirken, bu rakam yüzde 40 fazlasıyla, 10 bin 221 dolar olarak gerçekleşecek. Böylece Bingöl, Türkiye'de fert başı gelir açısından 73'üncü sıradan 38'inci sıraya yükselmesi bekleniyor. Sütaş'ın yatırımı sonrasında Bingöl ekonomisindeki büyüme ve canlanma ile ilden 2033 yılı itibariyle yıllık 404 milyon dolar vergi geliri elde edilmesi mümkün olabilecek. Sütaş'ın ödeyeceği 1 birim vergi ödemesine karşılık yatırım ve üretim faaliyetlerinin uyarma etkisiyle Bingöl'de tahakkuk edecek vergi tutarı 2,5 katına erişecek. Yapılan bir başka hesaplamaya göre ise Sütaş'ın oluşturacağı 1 kişilik istihdam, bölgede 8 kişilik ilave istihdam oluşturacak.

BİNGÖL'DEN ÇEVREYE YAYILAN ETKİ

Bingöl ve çevresindeki 6 ilde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin gelişmesinde önemli rol oynayacak yatırımın, tarım ve hayvancılığın yanı sıra, makine ekipman üretimi, ambalaj malzemeleri üretimi, inşaat, lojistik, tarımsal teknolojiler ve destek hizmetleri gibi çok değişik alanlardaki faaliyetleri harekete geçireceği öngörülüyor.

Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, sütçülük etrafında oluşan değer zincirinin bereketli ve birçok sektörü harekete geçiren bir iş olduğunun altını çizerek, Sütaş'ın 'çiftlikten sofralara' iş modelinin; ekonomik, sosyal etkileri ve kapsayıcı özellikleri ile bir 'Bölgesel Kalkınma Modeli' niteliğinde olduğunu belirtti.

Bu model ile hayata geçirilen 'Sütaş Güney Marmara Sütçülük Projesi - Karacabey Entegre Tesisleri' 'Sütaş Orta Anadolu Sütçülük Projesi - Aksaray Entegre Tesisleri' ve 'Sütaş Ege Sütçülük Projesi - Tire Entegre Tesisleri'nin, kendi bölgelerinde yarattığı ekonomik ve sosyal etkilerle bölgelerinin kalkınmasına önemli katkılarda bulunduğunu vurguladı.

Hazırlıkları tamamlanmakta olan 'Sütaş Doğu Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi'nin bölgeye katkısını önemli verilerle paylaşan Yılmaz, "1 milyar 115 milyon TL yatırım bedelli 'Doğu Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi Bingöl Entegre Tesisleri' kapsamında; süt hayvancılığı eğitim merkezi ve eğitim çiftliği, damızlık süt sığırı çiftlikleri, düve yetiştirme çiftliği, besi çiftliği, yem bitkileri tarımı, yem fabrikası, süt ürünleri fabrikası, biyogaz elektrik üretim tesisi ve organomineral gübre tesisi bulunuyor. Ayrıca hayvan sağlığı ve nesil ıslah konularına odaklanacak bir Ar-ge merkezi yer alıyor" dedi.

'İNSANLAR GÜVENİLİR GIDAYA OLAN İHTİYAÇLARINI BİR KEZ DAHA HİSSETTİLER'

Sütçülüğün, üretim sürecinde kullandığı doğal kaynakları geri dönüştürebilen özelliğiyle de çevresel sürdürülebilirlik açısından iyi bir örnek olduğunu belirten Yılmaz, Sütaş'ın bitkisel üretimden başlayarak, gübre ve enerji üretimine kadar uzanan iş modelinin; çevresel, sosyal, ekonomik ve kurumsal boyutlarıyla özgün bir sürdürülebilirlik modeli oluşturduğunu belirtti.

Sütaş'ın, sütçülüğe odaklanarak, bu alanda uzmanlaşıp büyürken, 'Çiftlikten Sofralara' güçlü bir tedarik zinciri yapısına ulaştığını, ayrıca gıda güvenliği ve güvenilirliği bakımından çağın beklentilerini karşılayabilen bir örnek haline geldiğini vurgulayan Yılmaz, "Çiftlikten Sofralara Entegre Modeli' ile ineğin beslendiği yemden başlayarak, tüketicinin sofrasına kadar giden süreci yönetiyor ve kontrol altına alıyoruz. Pandemi dönemi ile birlikte bu modelin önemi bir kez daha ortaya çıktı. İnsanlar güvenilir gıdaya olan ihtiyaçlarını bu dönemde bir kez daha kuvvetle hissettiler. Ayrıca tedarik zinciri güvencesinin önemi de tekrar fark edildi. Biz çok şükür çiftlikten sofralara modelimizle böyle bir modele sahip olduğumuz için avantajlıyız. Bu iş modelimizle hem tedarik güvencesi hem de tüketicilerimizin beklediği gıda güvencesi sağlanmış oluyor" dedi.

'1012 KİŞİYE DOĞRUDAN İSTİHDAM'Tesislerde, 1012 kişiye doğrudan istihdam sağlanacağını belirten Yılmaz, 8 yıldan beri Bingöllü gençlerin Karacabey Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gördüğünü, Sütaş'ın Karacabey ve Aksaray tesislerinde çalışarak bu proje için hazırlandığını, şimdi Bingöl'e döndüklerini ve bu tesislerde görev yapacaklarını belirtti.

Bingöl tesislerindeki süt ürünleri fabrikasının günde bin ton kapasite ile çalışacağını belirten Yılmaz, tesis tam kapasite ile çalıştığında bölgede yıllık 1 milyar 22 milyon TL süt hasılası sağlanacağını, projenin yılda 1 milyar 554 milyon TL hayvancılık hasılası ve yem üretimleriyle 905 milyon TL bitkisel üretim hasılası oluşturması hedeflendiğini söyledi.

Personel ücretleri, taşıma, dağıtım giderleri ve diğer mal, hizmet alımlarıyla beraber, Sütaş yatırımının bölgede yaratacağı doğrudan ekonomik faaliyetin toplamının yıllık 2 milyar 945 milyon TL olmasının beklendiğini belirten Yılmaz, sütün iyiliğini ve bereketini yaymak için süt aşkıyla çalıştıklarını ifade ederek, "Yatırımlarımızla ülkemizin kalkınma ve refahına katkıda bulunmaya, Sütaşkı'mızı Türkiye aşkımız ile birleştirerek devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK