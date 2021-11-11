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Son Dakika | Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam öldü, eşi hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam öldü, eşi hastaneye kaldırıldı

Edinilen son dakika haberine göre Gaziantep'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti, eşi ise hastaneye kaldırıldı.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti, eşi ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesi kırsal Bedirköy Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, geceden sobayı yakarak uyuyan Ökkeş (67) ve Hanım Karayılan (57) çiftinden haber alamayan yakınları, endişelenerek yaşadıkları eve geldi. Yakınları, eve geldiklerinde kapıyı açan olmayınca kapıyı kırarak içeri girdi. İçeri girdiklerinde yaşlı çifti hareketsiz şekilde yerde yatarken bulan yakınları, durumu hemen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi.

Yaşlı adam hayatını kaybetti, eşi hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları muayenede Ökkeş Karayılan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, durumu ağır olan eşi Hanım Karayılan ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Ökkeş Karayılan'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cenaze, yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Son Dakika | Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam öldü, eşi hastaneye kaldırıldı

Son Dakika | Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam öldü, eşi hastaneye kaldırıldı

Son Dakika | Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam öldü, eşi hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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