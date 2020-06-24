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Son Dakika | Sivasspor'dan sakat futbolcuların durumu hakkında bilgilendirme

Son dakika haberlerine göre Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da kulüp doktoru Burak Ayyıldız, sakatlığı bulunan futbolcular hakkında bilgilendirmede bulundu.

Son Dakika | Sivasspor'dan sakat futbolcuların durumu hakkında bilgilendirme
24.06.2020 20:09 | Son Güncelleme: 24.06.2020 20:34

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da kulüp doktoru Burak Ayyıldız, sakatlığı bulunan futbolcular hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kulübün internet sitesinden açıklama yapan Ayyıldız, orta saha oyuncusu Yasin Öztekin'in kaburgasında kırık tespit edildiğini ve dinlenmeye alındığını belirtti.

Ayyıldız, tecrübeli oyuncunun bu hafta oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçından sonra takımla çalışmalara başlamasının planlandığını aktardı.

Ligde geçen hafta İttifak Holding Konyaspor ile yapılan maçta iç yan bağlarında esneme oluşan savunma oyuncusu Ziya Erdal'ın sağlık durumu hakkında da bilgi veren Ayyıldız, futbolcunun sağlık ekibinin uyguladığı tedavinin ardından yarından itibaren çalışmalara başlayacağını kaydetti.

Ayyıldız, Süper Lig'in 27. haftasındaki Yukatel Denizlispor maçında kasık adalesinde yırtık oluşan golcü oyuncu Mustapha Yatabare'nin ise tedavisinin tamamlandığını, yarınki antrenmanda yer alabileceğini belirtti.

Sezon içerisinde sağ dizinde sıvı birikmesi ve ağrı şikayeti olan orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın, 14 Mayıs'ta Kayseri'de sağ dizinden ameliyat edildiğini anımsatan Ayyıldız, "Tedavisi kulüp tesislerimizde devam eden sporcumuz, fizyoterapist eşliğinde takımımızdan ayrı olarak saha çalışmalarına başlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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