Son dakika... Sivas Belediyesi sel bölgesine içme suyu gönderdi
Bir son dakika haberine göre Sivas Belediyesi, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgeye 1 tır içme suyu gönderdi.
Sivas Belediyesi, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgeye 1 tır içme suyu gönderdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sel felaketinin ardından AFAD tarafından belirlenen ihtiyaç listesi doğrultusunda Sivas Belediyesi afet bölgesine içme suyu desteğinde bulundu.
Batı Karadeniz'e ulaştırılmak üzere 1 tır şişe içme suyu afet bölgesine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya