Son dakika... Sivas Belediyesi sel bölgesine içme suyu gönderdi
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Son dakika... Sivas Belediyesi sel bölgesine içme suyu gönderdi

Son dakika... Sivas Belediyesi sel bölgesine içme suyu gönderdi
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Sivas Belediyesi, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgeye 1 tır içme suyu gönderdi.

Sivas Belediyesi, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgeye 1 tır içme suyu gönderdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sel felaketinin ardından AFAD tarafından belirlenen ihtiyaç listesi doğrultusunda Sivas Belediyesi afet bölgesine içme suyu desteğinde bulundu.

Batı Karadeniz'e ulaştırılmak üzere 1 tır şişe içme suyu afet bölgesine gönderildi.

Son dakika... Sivas Belediyesi sel bölgesine içme suyu gönderdi
Son dakika... Sivas Belediyesi sel bölgesine içme suyu gönderdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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