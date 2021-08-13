Son dakika... Sandıklı'daki Kuran kurslarındaki çocuklara dondurma ikramı yapılıyor
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Son dakika... Sandıklı'daki Kuran kurslarındaki çocuklara dondurma ikramı yapılıyor

Son dakika... Sandıklı'daki Kuran kurslarındaki çocuklara dondurma ikramı yapılıyor
Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Sandıklı İlçe Müftülüğü, kentte Kuran kurslarına katılan çocuklara dondurma ikramında bulunuyor.

Sandıklı İlçe Müftülüğü, kentte Kuran kurslarına katılan çocuklara dondurma ikramında bulunuyor.

İlçe Müftüsü Mehmet Güler, yaptığı açıklamada, kentte Kuran kurslarında ve 126 camide yaklaşık 2 bin çocuğun eğitim gördüğünü belirtti.

Bu yıl yaz Kuran kurslarında değişik bir etkinlik yapmak istediklerini vurgulayan Müftü Güler, "Müftülük hizmetlerimizi, Diyanet İşleri Başkanlığımızı tanıtmak, gençlerimiz ve çocuklarımıza birebir iletişim kurmak ve çarşıda sokakta müftü amcalarını tanısınlar diye bütün Kuran kurslarımızı geziyoruz. Onlarla tanışma ve sohbet yapıyoruz. Daha sonra da öğrencilerimize dondurma ikram ediyoruz. Bu yıl Kuran kurslarındaki bütün öğrencimize dondurma ikramında bulunacağız."ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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