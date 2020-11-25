Son dakika... Polonya Savunma Bakanı Blaszczak: "ABD'ye her zamankinden daha yakın olmak zorundayız"
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Son dakika... Polonya Savunma Bakanı Blaszczak: "ABD'ye her zamankinden daha yakın olmak zorundayız"

25.11.2020 23:53 | Son Güncelleme: 25.11.2020 23:58
Son dakika... Polonya Savunma Bakanı Blaszczak:

Son dakika haberi... Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Avrupa'nın ABD ile ittifakının Avrupa'nın güvenliğinin temeli olduğunu belirterek, ABD'ye her zamankinden daha yakın olmak zorunda olduklarını ifade etti.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Avrupa'nın ABD ile ittifakının Avrupa'nın güvenliğinin temeli olduğunu belirterek, ABD'ye her zamankinden daha yakın olmak zorunda olduklarını ifade etti.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ABD'de yayın yapan Politico gazetesinde yayınlanan makalesinde ABD'ye her zamankinden daha yakın olmak zorunda olduklarını yazdı. ABD başkanlık seçimlerinin doğal olarak transatlantik bağların geleceği ile ABD ve NATO'nun Avrupa'nın güvenliğini sağlamadaki rolü konusundaki tartışmaları yeniden canlandırdığını belirten Mariusz Blaszczak, "Bana göre Batı'nın savunma iş birliğinin dayandığı temel ilkeler, değerler ve anlaşmalar değişmeden kalacak, Avrupa ve ABD arasındaki ittifakın alternatifi yok" ifadelerini kullandı. Avrupa'nın NATO kapsamında ABD ile olan ittifakı ile ABD ordularının Avrupa kıtasındaki varlığının ortak güvenliğin temeli olduğunu kaydeden Blaszczak, Avrupa ülkelerinin NATO'ya karşı yükümlülüklerini dürüst ve sorumlu bir şekilde yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Blaszczak, Polonya'nın 2015 yılından bu yana yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdiğine de değindi.

"AB güvenlik politikası NATO ile uyumlu olmalı"

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Bakan Blaszczak, ABD ile Polonya arasında Polonya'nın tarihsel deneyimi ve saldırgan Rus politikasına ilişkin derin bilgisinden kaynaklı uzun yıllara dayalı bağlar olduğuna vurgu yaptığı makalesinde benzer deneyimlere sahip diğer bazı Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin de bugün Polonya'nın bakış açısını paylaştıklarını dile getirdi. Blaszczak, "Batıdaki bazı siyasi çevreler Polonya'nın deneyimlerini anlayamayıp bu temelde aceleyle ABD ile ittifaka artık gerek yok sonucuna varmışlardır. Bu konunun uygun şekilde yeniden değerlendirileceğine inanıyoruz. ABD'ye her zamankinden daha yakın olmak zorundayız. Avrupa Birliği'nin ortak güvenlik politikası NATO ittifakımızla uyumlu olmalı, ona alternatif oluşturmak yerine onu tamamlamalıdır" ifadelerini kullandı.

"ABD'nin nükleer şemsiyesi Avrupa için tek güvenilir yol"

Polonyalı Bakan makalesinde Avrupa'nın güvenliğini garanti eden bir diğer hususun ise ABD'nin nükleer caydırıcılık politikası olduğunu belirtti. Bunun yokluğunda Avrupa kıtasındaki dengenin bozulacağını, küresel ve bölgesel güvenlik düzenini açıkça baltalayan ülke olan Rusya'nın saldırganlık düzeyinin artacağını ileri süren Mariusz Blaszczak, Rusya'nın Batı'ya yönelik saldırı potansiyelini arttırdığını iddia etti. Rusya'nın orta menzilli nükleer ve balistik füzelerin yasaklanmasını içeren INF anlaşmasını ihlal ettiğini, anlaşmaya tabi olmayan anlamlı sayıda taktik nükleer silah stokuna sahip olduğunu belirten Polonya Savunma Bakanı, "Bu bağlamda Amerikan nükleer şemsiyesi Avrupa'da dengenin korunması hususunda tek güvenilir yol olmakta" ifadelerini kullandı.

Blaszczak, ABD'nin Avrupa'nın savunmasında yer almaya devam edeceğine olan inancını dile getirdiği makalesinde Avrupalılar olarak NATO ile çalışmaya devam etmek ve Washington ile olan ittifaklarını güçlendirmek zorunda oldukları ifadelerine de yer verdi. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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