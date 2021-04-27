Son Dakika | NATO, Rusya'nın Ukrayna civarındaki askeri faaliyetlerini yakından izlemeyi sürdürecek
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Son Dakika | NATO, Rusya'nın Ukrayna civarındaki askeri faaliyetlerini yakından izlemeyi sürdürecek

Son Dakika | NATO, Rusya'nın Ukrayna civarındaki askeri faaliyetlerini yakından izlemeyi sürdürecek
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırında ve yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki askeri yığınağını geri çektiğine ilişkin haberlerden memnuniyet duyduklarını, durumu yakından izlemeye devam edeceklerini bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırında ve yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki askeri yığınağını geri çektiğine ilişkin haberlerden memnuniyet duyduklarını, durumu yakından izlemeye devam edeceklerini bildirdi.

Stoltenberg, Slovakya Başbakanı Eduard Heger ile NATO karargahında görüşmesine ilişkin düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya'nın geçen haftalarda Ukrayna sınırında ve Kırım yarımadasında yaptığı askeri yığınağın ardından gerilimin biraz düştüğünü gözlemlediklerini ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Stoltenberg, "Şimdi gelişmeleri ve durumu yakından izleyeceğiz. Rusya'nın Ukrayna içinde ve çevresindeki tüm askeri yığınağını sonlandırmasını, siyasi sürece iyi niyetle girmesini bekliyoruz." dedi.

NATO'nun Ukrayna'ya olan desteklerini ifade ettiklerini hatırlatan Stoltenberg, ittifakın Ukrayna'ya pratik destek ve eğitim desteği verdiğini, reformları yapmada yardım sağladığını aktardı.

Stoltenberg, Rusya'nın son yıllarda sürdürdüğü davranış şeklinden endişe duyduklarını belirterek, NATO'nun sadece Ukrayna'ya değil, son diplomat krizinde Çekya'nın da yanında olduğunu vurguladı.

Rusya, 6 Nisan'da Rus ordusunun savaşa hazırlık durumuna ilişkin denetimlere başlandığını, çeşitli bölgelerde taktik tatbikatlar yapılacağını duyurmuştu. Bunun ardından Rusya'nın Kırım ve Ukrayna sınırında askeri yığınak yaptığı bildirilmiş, gönderilen Rus askeri sayısının 100 binden fazla olduğu belirtilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, 22 Nisan'da ülkenin güney ve batı askeri bölgelerindeki birliklerin tatbikatlarının sona erdiğini ve askerlerin geri çekileceğini açıklamıştı.

Çekya hükümeti ise ülkede 2014'te meydana gelen bir patlamayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 18 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi kararı almıştı. Bunun üzerine Rusya da Çekya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli 20 diplomatı istenmeyen kişi ilan etmişti. Son olarak Çekya, Prag'da görev yapan Rus diplomatların sayısını, Moskova'da görev yapan Çek diplomatların sayısına eşitlemek amacıyla daha fazla Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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