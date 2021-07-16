Son dakika: Myanmar'da devlete ait elektrik şirketinin bir ofisinde bomba patladı: 7 yaralı
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Son dakika: Myanmar'da devlete ait elektrik şirketinin bir ofisinde bomba patladı: 7 yaralı

Son dakika: Myanmar'da devlete ait elektrik şirketinin bir ofisinde bomba patladı: 7 yaralı
Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Myanmar'da devlete ait elektrik sağlayıcısı şirketin bir ofisinde patlayan el yapımı bomba nedeniyle en az 7 kişi yaralandı.

Myanmar'da devlete ait elektrik sağlayıcısı şirketin bir ofisinde patlayan el yapımı bomba nedeniyle en az 7 kişi yaralandı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, devlete ait Electric Power Corp.'un (EPC) ülkenin ikinci büyük şehri Mandalay'daki bir ofisinde, halkın elektrik faturalarını ödemek için sırada olduğu sırada patlama meydana geldi.

El yapımı bombanın patlaması sonucu EPC'nin 4 çalışanı ile olay yerindeki 3 kişi yaralandı.

Başta ülkenin en büyük şehri Yangon'da olmak üzere, EPC'nin diğer bazı ofisleri ve çalışanları, iktidardaki askeri hükümetin, elektrik faturalarını ödemeyen vatandaşları elektrik kesintisiyle tehdit etmesinin ardından hedef alınmıştı.

Faturaları ödemeyi reddetmek, ülkede yaşanan askeri darbeye karşı sivil itaatsizlik hareketine katılmanın bir yolu olarak görülüyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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