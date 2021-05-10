Son dakika! Motosiklet kazası, sürücü yaralandı
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Son dakika! Motosiklet kazası, sürücü yaralandı

Son dakika! Motosiklet kazası, sürücü yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Bilecik'te seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Bilecik'te seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi üzerinde seyir halindeki 11 AAJ 453 plakalı motosiklet sürücüsü Osman A. kasise geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Yaralanan sürücü kendi imkanlarıyla Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Son dakika! Motosiklet kazası, sürücü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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