Son dakika! Mısır Lübnan'daki hükümet krizinin çözümü için uluslararası ve bölgesel destek çağrısında bulundu

Son dakika habere göre Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Lübnan'da aylardır devam eden hükümet krizinin aşılması için bölgesel ve uluslararası düzlemde yoğun destek beklediklerini söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Lübnan'da aylardır devam eden hükümet krizinin aşılması için bölgesel ve uluslararası düzlemde yoğun destek beklediklerini söyledi.

Bakan Şükri, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından 10 Ağustos 2020'de istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine yenisini kurma konusunda anlaşamayan Lübnanlı yetkililerle görüşmelerine Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile başladı.

Görüşmenin ardından başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basın toplantısı düzenleyen Şükri, "Beyrut Limanı'ndaki patlamanın üzerinden 8 ay geçmesine rağmen halkın taleplerini karşılayacak ve Lübnan ile bölgenin istikrarını sağlayacak teknokratlar hükümeti kurulamadı ve siyasi çıkmaz hala aşılamadı." dedi.

Lübnan istikrarının Mısır ve bölge için önem arz ettiğini, ülkenin mevcut krizden çıkışı için tüm siyasi bileşenlerle iletişim halindeki çabalarını sürdüreceklerini belirten Şükri, Lübnanlı siyasilerle yapacağı görüşmelerde de bu mesajı ileteceğini kaydetti.

Şükri, Lübnan halkı ve bölge ülkelerinin ortak çıkarı olan yeni hükümetin bir an önce kurulması için bölgesel ve uluslararası yoğun destek beklediklerine dikkati çekti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre ise Avn, Şükri ile görüşmesinde, Lübnan'la dayanışma içinde olan Mısır'a teşekkür etti.

Ülkesindeki hükümet krizinin çözülmesi amacıyla Mısır'ın sarf ettiği çabaların sonuç vermesi temennisinde bulunan Avn, hükümet krizinin, anayasal kurallar doğrultusunda Lübnanlı tüm taraflarla iş birliği içinde aşılabileceğini ifade etti.

Mısırlı Bakan Şükri'nin Beyrut temasları kapsamında aryıca Meclis Başkanı Nebih Berri ve hükümeti kurmakla görevli Saad el-Hariri'nin yanı sıra Lübnanlı diğer siyasi yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Ülkedeki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'ın ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybederek farklı fiyatlardan işlem görüyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Siyasi güçler ve yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi