Son dakika: MHP'den Hatay'daki yangın sonrası fidan kampanyası
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Son dakika: MHP'den Hatay'daki yangın sonrası fidan kampanyası

16.10.2020 15:33 | Son Güncelleme: 16.10.2020 15:37
Son dakika: MHP'den Hatay'daki yangın sonrası fidan kampanyası

Edinilen son dakika gelişmesine göre MHP milletvekilleri ve parti yöneticileri, geçen hafta orman yangınlarıyla sarsılan Hatay'da fidan dikimi için "Geleceğe Nefes" ismiyle yardım kampanyası başlattı.

MHP milletvekilleri ve parti yöneticileri, geçen hafta orman yangınlarıyla sarsılan Hatay'da fidan dikimi için "Geleceğe Nefes" ismiyle yardım kampanyası başlattı.

Partililer, sosyal medya aracılığıyla başlatılan kampanyaya Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünün hesabına bağış yaparak katkı verdi. MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, kampanyanın koordinasyonunu yaptı. Sosyal medya hesabından MHP'li isimleri etiketleyen Kaşıkçı, bu kişileri kampanyaya katılmaya davet etti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 10 fidan bağışında bulunurken, MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu da "Alçak PKK'nın Belen'de yaktığı ormana birkaç fidan da bizden olsun." mesajıyla kampanyaya katıldı.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Konya Milletvekili Esin Kara da kampanyaya katılanlar arasında yer aldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'deki Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüten Fikret Hayali de kampanya için fidan bağışında bulundu.

Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan da "Atalarımızın emaneti, miras bırakacağımız ormanlarımızın yeniden hayat bulması ve geleceğe yeşil bir Türkiye bırakmak için, Hatay Belen'de yanan ciğerlerimizin tahribatını ortadan kaldırmak için, geleceğe nefes olmak için hep birlikte katkıda bulunalım." sözleriyle kampanyaya katkı sağladı.

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Tokat Milletvekili Yücel Bulut, "İnşallah yaraları birlikte saracak binlerce fidanı birlikte yeşerteceğiz." ifadelerini kullandı.

Alınan bilgiye göre, MHP'li tüm milletvekilleri kampanyaya katkıda bulundu. Kampanyanın 11 Kasım'a kadar sürmesi, o gün ise toplam bağışlanan fidan rakamının açıklanması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 16:04:37. #1.15#
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