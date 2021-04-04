Son Dakika | Mardin'de FETÖ/PDY üyeliği suçundan aranan hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında polis memurluğundan 2016'da ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında polis memurluğundan 2016'da ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö'nün Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'nde olduğunu belirledi.
Operasyonla yakalanan hükümlünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar