Son Dakika | Mardin'de FETÖ/PDY üyeliği suçundan aranan hükümlü yakalandı
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Son Dakika | Mardin'de FETÖ/PDY üyeliği suçundan aranan hükümlü yakalandı

Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel
Son Dakika | Mardin'de FETÖ/PDY üyeliği suçundan aranan hükümlü yakalandı

Son dakika haberleri: Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında polis memurluğundan 2016'da ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında polis memurluğundan 2016'da ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö'nün Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Operasyonla yakalanan hükümlünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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