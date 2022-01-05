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Son dakika: Liverpool, koronavirüs nedeniyle tesislerini kapattı

Son dakika: Liverpool, koronavirüs nedeniyle tesislerini kapattı
AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Son dakika haber... İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle antrenman tesislerini kapattı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle antrenman tesislerini kapattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, artan vaka sayıları nedeniyle A takımın çalıştığı tesislerin en az 48 saatliğine kapatıldığı kaydedildi.

Premier Lig'de hafta sonu Chelsea karşısında Alisson Becker, Roberto Firmino ve Joel Matip'ten yoksun kadrosuyla mücadele eden Liverpool'da teknik direktör Jurgen Klopp da kulübedeki yerini alamamıştı.

Alman teknik adam Klopp'un ardından yardımcısı Pep Lijnders'in testi de pozitif çıktı.

Liverpool, Lig Kupası yarı finalinde yarın Arsenal ile oynayacakları maçın ertelenmesi için başvuruda bulundu.

Premier Lig'de daha önce Manchester United da artan vakalar nedeniyle tesisleri kapatma yoluna gitmişti.

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AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri

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