Son dakika... Libya Başbakanı Dibeybe, kabine üyeleriyle Beni Velid kentini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Libya Başbakanı Dibeybe, kabine üyeleriyle Beni Velid kentini ziyaret etti

Son dakika... Libya Başbakanı Dibeybe, kabine üyeleriyle Beni Velid kentini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: BENİ Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, kabinedeki bazı bakanlarla birlikte ülkenin batısındaki Beni Velid kentinde incelemelerde bulundu.

BENİ Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, kabinedeki bazı bakanlarla birlikte ülkenin batısındaki Beni Velid kentinde incelemelerde bulundu.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dibeybe, mevcut yaşam koşullarını ve altyapı hizmetlerini yerinde görmek, yetkililer ve şehrin ileri gelenleriyle görüşmek için başkent Trablus'un yaklaşık 200 kilometre güneydoğusundaki Beni Velid'i ziyaret etti.

Dibeybe'ye Beni Velid ziyaretinde Dışişleri, İçişleri, Dışişleri, Adalet, Maliye, Yerel Yönetimler, Petrol ve Gaz, Planlama, Sosyal İşler, Ekonomi ve Ticaret, Ulaşım, Eğitim, Yüksek Öğrenim, Teknik Eğitim, Çalışma, Kültür, Gençlik, Spor, Konut, Tarım, Su Kaynakları ve Sanayi Bakanları ile Kabineden Sorumlu Devlet Bakanı ve İletişimden Sorumlu Devlet Bakanı eşlik etti.

Beni Velid neden önemli?

Ülkenin batısındaki en büyük kabilelerden Verfelli kabilesinin memleketi Beni Velid, 2011 yılında başlayan Libya'deki devrimi sürecinde, Sirte kenti ile devrik diktatör Muammer Kaddafi'ye en bağlı iki kentten biri durumundaydı.

Kaddafi'ye verdiği destek nedeniyle Libya iç savaşı sürecinde devrimciler tarafından "kara listeye" alınan Beni Velid'in Başbakan Dibeybe tarafından ziyaret edilmesi, yeni hükümetin toplumsal adalet ve ulusal uzlaşı vizyonu bakımından sembolik önem taşıyor

BM öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin yaptığı oylama sonucunda, ülkede 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

Erdoğan: 'Asırlarca ecdadımızın adalet ve güvenlik şemsiyesi altında huzurla hayat sürdürülen yerlerin çoğunda bugün zulüm, çatışma, kin, nefret kol...
Erdoğan: "Asırlarca ecdadımızın adalet ve güvenlik şemsiyesi altında huzurla hayat sürdürülen yerlerin çoğunda bugün zulüm, çatışma, kin, nefret kol...
Erdoğan: '(Gazze'ye saldırılar) Demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet, özgürlük, güvenlik vaazı veren uluslararası kurumlar ile devletler bu zulmü...
Erdoğan: "(Gazze'ye saldırılar) Demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet, özgürlük, güvenlik vaazı veren uluslararası kurumlar ile devletler bu zulmü...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Hande Erçel Şeyma Subaşı Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Adem Büyük Gökhan Töre Şenol Güneş Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Libya Başbakanı Dibeybe, kabine üyeleriyle Beni Velid kentini ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 17:30:59. #1.14#

title