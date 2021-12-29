Son dakika! Kırşehir'de "Tim Jandarma" çizgi filmi tanıtıldı

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan "Tim Jandarma" çizgi filminin tanıtım afişleri Kırşehir'deki bilboard ve panolara asıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri kent merkezinde ve okul önlerindeki reklam alanlarında çizgi filmin tanıtımı ile ilgili çalışma yaptı.

Ekiplerin girişimleri ile çocuklar için hazırlanan "Tim Jandarma" çizgi filminin tanıtım afişleri, kent merkezindeki bilboardlara ve okul önlerindeki panolara asıldı.

Çizgi film, yerel televizyonların çocuk saatlerinde de yayımlanacak.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet