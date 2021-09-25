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Son Dakika | Kerkük'te son iki haftada 17 DEAŞ mensubu öldürüldü

AA / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel
Son Dakika | Kerkük'te son iki haftada 17 DEAŞ mensubu öldürüldü

Son dakika haberi: Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde son iki haftada düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ mensubu 17 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde son iki haftada düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü Deaş mensubu 17 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kerkük kentinin güneyinde son iki haftada terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik operasyonların artırıldığı ifade edildi.

Operasyonların güney kırsalındaki Çay vadisi, Hamrin dağları, Altunköprü ve Kor bölgelerinde yoğunlaştığı belrtilen açıklamada, son iki haftada 17 teröristin öldürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, Kerkük-Salahaddin ve Musul kentleri arasındaki kırsallarda operasyonların artacağı bilgisi verildi.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

AA / Ali Makram Ghareeb - Son Dakika Haberleri
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