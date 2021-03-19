Son Dakika | İzmir'de 5 yaşındaki çocuğun ölü bulunmasıyla ilgili annesi ile erkek arkadaşının yargılanmasına devam edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son Dakika | İzmir'de 5 yaşındaki çocuğun ölü bulunmasıyla ilgili annesi ile erkek arkadaşının yargılanmasına devam edildi

19.03.2021 14:41 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:47
Son Dakika | İzmir'de 5 yaşındaki çocuğun ölü bulunmasıyla ilgili annesi ile erkek arkadaşının yargılanmasına devam edildi

Son dakika gündem haberi: İzmir'in Bornova ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun ormanlık arazide ölü bulunmasına ilişkin annesi ile erkek arkadaşının yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İzmir'in Bornova ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun ormanlık arazide ölü bulunmasına ilişkin annesi ile erkek arkadaşının yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Serkan Elçetin, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, tutuklu yargılanan Mine Durak ise hazır edilemedi.

Taraf avukatları ile davaya müdahil Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğinin avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, mahkemeye ulaşan İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinin Mine Durak'ın cezai ehliyetinin tam olduğuna dair görüşünü içeren raporunu okudu.

Mahkeme Başkanı, sanıklara ait cep telefonlarından elde edilen video ve fotoğraflara ilişkin bilirkişi raporunun ise henüz mahkemeye gelmediğini bildirdi.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi.

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği avukatları, Durak'ın akıl sağlığının yerinde olduğunu belirterek, iki sanığın da tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanıklardan Serkan Elçetin'in avukatı, delillerin karartılamayacak olması ve tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak müvekkilinin tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Bornova ilçesinde 1 Eylül 2019'da 5 yaşındaki erkek çocuğunun ormanlık arazideki çukurda ölü bulunmasıyla ilgili annesi Mine Durak ile erkek arkadaşı Serkan Elçetin tutuklanmıştı.

Sanıklar hakkında "nitelikli kasten öldürme", "eziyet" ve "zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Mehmet Akif Ersoy
Magazin Müge Anlı Türkan Şoray Pelin Öztekin Ayşegül Çınar
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | İzmir'de 5 yaşındaki çocuğun ölü bulunmasıyla ilgili annesi ile erkek arkadaşının yargılanmasına devam edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 14:48:28. #1.15#
title