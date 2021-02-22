Son dakika: İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 274 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika: İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 274 kişi hayatını kaybetti

22.02.2021 20:07 | Son Güncelleme: 22.02.2021 20:10
Son dakika: İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 274 kişi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 274 artarak 95 bin 992 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 274 artarak 95 bin 992 oldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 9 bin 630 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana bir senede toplam vaka sayısı 2 milyon 818 bin 863'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 387 bin 903'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 274 artarak, 95 bin 992'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 10 bin 335 artışla 2 milyon 334 bin 968'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 3 milyon 537 bin 975 oldu. Aşılananların 1 milyon 332 bin 163'ünün ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

Öte yandan, Başbakan Mario Draghi başkanlığında toplanan bakanlar kurulu, ülkede virüsün ve daha bulaşıcı türlerinin yayılmasını önlemek için bir süredir yürürlükte olan iş, sağlık ve acil gereksinimler haricindeki bölgelerarası seyahat yasağını 27 Mart'a kadar uzatan yeni bir kararı onayladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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