Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda polislere ateş açan 2 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda polislere ateş açan 2 şüpheli yakalandı

10.11.2020 05:05 | Son Güncelleme: 10.11.2020 05:29

Son dakika haberlerine göre Esenyurt ilçesinde uyuşturucu ticareti yapılan eve operasyon düzenleyen polis ekibine ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt ilçesinde uyuşturucu ticareti yapılan eve operasyon düzenleyen polis ekibine ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Süleymaniye Mahallesi 734. Sokak'taki bir binada uyuşturucu ticareti yapıldığını belirledi. Söz konusu adrese baskın yapan ekibe içeride bulunan 2 şüpheli ateş açtı.

Bunun üzerine özel harekat ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğünden çok sayıda ekip destek için olay yerine geldi. Ekipler, sokağın araç ve yaya trafiğine kapatılmasının ardından düzenledikleri operasyonla zanlıları yakaladı.

Evde yapılan aramada uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirilirken 2 şüpheli emniyete götürüldü.

Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda polislere ateş açan 2 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda polislere ateş açan 2 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda polislere ateş açan 2 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda polislere ateş açan 2 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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