Son dakika... İngiltere'de hükümet, İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumundan Kovid-19 aşısını değerlendirmesini istedi
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Son dakika... İngiltere'de hükümet, İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumundan Kovid-19 aşısını değerlendirmesini istedi

27.11.2020 17:21 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:24
Son dakika... İngiltere'de hükümet, İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumundan Kovid-19 aşısını değerlendirmesini istedi

Son dakika haberi: İngiltere'de hükümet, İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumundan (MHRA), Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını değerlendirmesini istedi.

İngiltere'de hükümet, İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumundan (MHRA), Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını değerlendirmesini istedi.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, yaptığı açıklamada, "Kurumdan resmi olarak Oxford-AstraZeneca aşısını değerlendirmesini, verileri yorumlamasını ve sıkı güvenlik standartlarını karşılayıp karşılamadığını belirlemesini istedik." dedi.

Hancock, onaylanması durumunda aşının aralıktan itibaren piyasaya sürülebileceğini söyledi.

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Hükümetin bu talebi, aşının kullanımı yolundaki ilk önemli adım olarak değerlendiriliyor.

İngiliz hükümeti, Oxford-AstraZeneca aşısı için 100 milyon doz ön sipariş vermişti. AstraZeneca da aralık ayında 4 milyon, Mart 2021 sonu itibarıyla 40 milyon dozu hazır hale getirebileceğini açıklamıştı.

Yapılan testlerde, aşının verilen dozaja göre yüzde 70-90 etkili olduğunun belirlendiği bildirilmişti.

Hükümet geçen hafta da MHRA'dan Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısını değerlendirmesi istemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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