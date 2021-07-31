Son dakika: Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 6 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi... Giresun'un Tirebolu ilçesinde hasta taşıyan ambulansın önündeki kamyona çarptığı kazada 3'ü acil tıp teknisyeni 6 kişi yaralandı.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde hasta taşıyan ambulansın önündeki kamyona çarptığı kazada 3'ü acil tıp teknisyeni 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Sarp Sınır Kapısı'na seyir halinde bulunan Tolga Ankara idaresindeki 34 ZB 8744 plakalı ambulans Giresun'un Tirebolu ilçesi Yalıköy mevkiinde Erol Yolcu idaresindeki 61 K 0319 plakalı kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında ambulans sürücüsü Tolga Ankaralı, Ambulans Sorumlu Müdürü Nazlı D., Ambulans Paramedik İrem A., Ambulans Paramedik Metin K. ile ambulansta hasta olarak bulunan Rus vatandaşı Ahbap Shamuradov ve refakatçi olarak yanında bulunan Kulara Shamuradov yaralandı. Olay yerine çağrılan bir başka 112 Acil ekipleri yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Görele ve Tirebolu'daki Devlet Hastanelerine kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan kaza yapan ambulansın İstanbul'dan aldığı Rus vatandaşı olan yaralıyı, Sarp Sınır Kapısı'na götürdüğü öğrenildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı