Son Dakika | Hafif ticari araç tıra ok gibi saplandı: 1 ölü

Son dakika haberleri... Kastamonu'nun Tosya ilçesi D-100 Karayolunda önünde ilerleyen tıra çarparak hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D-100 Karayolunda önünde ilerleyen tıra çarparak hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Tosya ilçesi Yazıçam mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Samsun istikametine seyir halinde olan 34 DIA 244 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen 33 CMK 54 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, çarptığı tıra ok gibi saplanan hafif ticari araç hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede, tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücüsünün cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı