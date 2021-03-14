Son dakika haberleri: Vanlı kadınlar aldıkları destekle yaptıkları ürünleri fuarda satışa sundu

Vanlı kadınlar, mikrokrediden aldıkları destekle yaptıkları ürünleri Van'da düzenlenen 5. Yöresel Ürünler Fuarı'nda satışa sundu.

Van Mikrofinans Şubesinden yapılan açıklamada, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) bünyesinde 2003'ten bu yana yürütülen Türkiye Grameen Mikrofinans Programı'yla, finansal sıkıntının azaltılması ve yoksul kadınların küçük bir sermayeye ulaşmasını sağlamak amacıyla mikrokredi desteği sağladığı belirtildi.

Türkiye'de bugüne kadar 200 binden fazla dar gelirli kadına ulaşıldığı ve 1 milyar lirayı aşan mikrokredi dağıtımı yapıldığı ifade edilen açıklamada, halen 40 binden fazla dar gelirli kadının kredi kullandığı bildirildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Van Mikrofinans Şubesinde bugüne kadar 1300 kadına 5 milyon 507 bin 984 lira kredi verildi. Vadesi gelen mikrokredilerde geri dönüş oranı yüzde 100'dür. Halen 400 kadın mikrokredi kullanmaya devam ediyor. Van Mikrofinans Şubesine Turkcell tarafından 400 bin lira, bağışçılar tarafından 30 bin lira ve TİSVA tarafından 222 bin lira fon aktarılmıştır. Aktif olarak kredi kullanan dar gelirli ve girişimci kadınlar, aldıkları kredilerle üretim, ticaret, işletme sahipliği, hayvancılık ve tarım gibi işlerle uğraşmaktadır."

Van girişimci kadınların mikrokrediden aldıkları destekle yaptıkları el emeği göz nuru ürünlerini Van'da düzenlenen 5. Van Yöresel Ürünler Fuarı'nda açtıkları stantta satışa sundukları kaydedilen açıklamada, Doğu Anadolu Mikrofinans Bölge Koordinatörü Mehmet Ay, Van Mikrofinans Şube Yöneticisi Gurbet Tunç ve Saha sorumlusu Ayşegül Okay'ın, standı ziyaret eden mikro girişimcilere karanfil dağıttığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu