Son dakika haberleri! Uşak'ta vatandaşlar, yılbaşı kısıtlamasında cuma namazına gidebilecek
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Son dakika haberleri! Uşak'ta vatandaşlar, yılbaşı kısıtlamasında cuma namazına gidebilecek

31.12.2020 21:25 | Son Güncelleme: 31.12.2020 21:28
Son dakika haberleri! Uşak'ta vatandaşlar, yılbaşı kısıtlamasında cuma namazına gidebilecek

Son dakika haber... Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların yarın cuma namazı için ikametlerine en yakın camiye gidebileceği bildirildi.

Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların yarın cuma namazı için ikametlerine en yakın camiye gidebileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bugün başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edeceği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımız araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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