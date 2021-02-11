Son dakika haberleri: Trafikte tartıştığı genci bıçaklayan sanığın yargılanmasına devam edildi

Beşiktaş'ta yol verme nedeniyle tartıştığı Arda İpek'i bıçakla yaraladığı iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mutlu Caner Yontarkol, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık ve müştekinin avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Müdahil Arda İpek'in avukatları duruşmada söz alarak, yaralamanın niteliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen müvekkillerinin Kovid-19 salgını nedeniyle devlet hastanesine gitmek istemediğini belirterek, Adli Tıp Kurumu'na yazı yazılıp mevcut kayıtlarla rapor düzenlenmesini, aksi takdirde İpek'in özel veya üniversite hastanelerinden biri seçilerek ATK'nın isteği doğrultusunda sevkinin yapılmasını talep etti.

Diyecekleri sorulan sanık Yontarkol, cezaevinde Kovid-19 tedavisi gördüğünü ve zor şartlar altına kaldığını belirterek, "Olaydan önce şikayetçinin bana küfür ettiği sabittir. Eşim de duydu, duruşmada da söyledi. Babam ağır hastadır, tedavisiyle ilgilenmem gerekmektedir. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık avukatlarının, olayın meydana geldiği yerde oturan Türk Sanat Müziği sanatçısı Mustafa Sağyaşar'ı tanık olarak dinletme talebi, tanığın görgüye dayalı bilgisi olmadığı gerekçesiyle reddedildi.

Bunun üzerine sanık avukatları, soruşturma aşamasında birçok hata yapıldığını ve delillerin eksik toplandığını savunarak, "Söz konusu bıçak 3 cm'lik bir çakıdır, karşı taraf yaralamayı abartmıştır ve bu konuda sahte rapor temin etmiştir. Müvekkil linç kampanyasına maruz kalmıştır. Tahliyesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Sanık avukatları ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'ndan olayın meydana geldiği yolun tek yön olduğunu belirtir evrağı ve koronavirüs nedeniyle hastaneye gitmediğini bildiren sanığın sosyal medya hesabından yayınladığı kar tatili fotoğraflarını dosyaya sunduklarını kaydetti.

Mahkeme heyeti, şikayetçi İpek'in Adli Tıp Kurumu'nun raporu doğrultusunda ilgili devlet hastanesine son kez sevk edilmesi için yazı yazılmasına, gitmediği takdirde ATK raporu alınmasından vazgeçilmiş sayılmasına ve bunun hukuki sonuçlarına razı olmuş kabul edileceğinin ihtarına hükmetti.

Sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştıran heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eğitim gördüğü İtalya'da yeni tip Koronairüs (Kovid-19) nedeniyle Türkiye'ye gelen Arda İpek'in (22), 7 Mart'ta akşam saatlerinde Beşiktaş Nispetiye Caddesi'ndeki evinin otoparkına gireceği sırada, karşı şeritten gelen sürücü Mutlu Caner Yontarkol ile yol verme yüzünden tartıştıkları anlatılıyor.

Tartışmanın devamında Yontarkol'un araçtan inerek, İpek'i camı açık olan sürücü kapısı üzerinden bıçakladığı ifade edilen iddianamede, Adli Tıp Kurumu raporuna göre İpek'in yaralanmasının yaşamını tehlikeye sokan nitelikte olduğu belirtiliyor.

İddianamede, Yontarkol'un "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 9 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar